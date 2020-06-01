2020: приметы ушедшего года

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Наша газета не изменяет своей традиции разложить ухошедший год «по полочкам». Полочек, напоминаем, 8. Читайте ТОП-8 людей и событий по версии «Нарвской Газеты».

Успех года

В этой категории нам помогают определиться уже полученные награды и признания, остается выделить самые значимые и резонансные.

Успехом можно назвать результаты сдачи государственных экзаменов в Нарвском Языковом лицее: порядка четверти городских медалистов вышло в нынешнем году именно из этой гимназии, многие из них — участники и победители предметных олимпиад разного уровня. Такое количество медалистов стало и собственным рекордом этого учебного заведения.

Под конец года нарвитянам довелось порадоваться еще одному неожиданному успеху: девочка из приемной семьи, юная Анна Свирепова, стала финалисткой конкурса НТВ «Ты — супер!» . Как справедливо отмечалось в прессе, благодаря Ане город Нарва прозвучал на огромном телепространстве, и в таком в буквальном смысле симпатичном ключе.

Победителем же в этой номинации мы признаем паевое товарищество Fortaco Estonia (производство металлических конструкций и их компонентов). Мало того, что поработало предприятие успешно: объем инвестиций за два прошедших года – почти 5 млн евро, объем экспорта – более 92 млн евро, оно еще и открыло в сложном «ковидном» году новый производственный цех площадью около 10 000 кв. м, создав таким образом дополнительные рабочие места. А посему титул «Лучшее предприятие Ида-Вирумаа» ушло в Нарву, и у себя дома Fortaco тоже оценили по достоинству — компания признана «Лучшим нарвским предпринимателем 2020». Правда, по условиям нарвского конкурса это паевое товарищество 3 года не сможет участвовать в подобном соревновании, таковы его новые правила.

Разочарование года

Тут в нынешнем году от претендентов довольно тесно. Потому что планы очень многих людей, организаций и даже городов не оправдались: ограничительные меры резали буквально по живому, но без них тоже было никак. А потому в Нарве впервые за многие годы не состоялись Дни города, Дни Осенней столицы вынуждены были во многих своих эпизодах переместиться в интернет, а наша редакция не отпраздновала на публике 80-летие «Нарвской Газеты» . Но были и огорчения, от ковида никак не зависевшие: арендаторы рынка в торговом центре «Нарва Центрум» получили от владельца здания извещения о расторжении с ними договоров, и в начале наступающего года должны где-то найти для себя пристанище. А их постоянные клиенты должны будут искать своих продавцов в других, возможно, менее удобных для них местах. Хорошо, если найдут в бывшем «сиреневом банке», но, похоже, всем «выселенцам» там не поместиться.

Разочарованием же года мы решили назвать отказ арендатора ресторана на Липовой Ямке от своих планов на его запуск. Дело даже не в этом конкретном арендаторе, а в том, что ресторан никак не может здесь прижиться. А как бы он мог украсить и это место, и жизнь любителей прогуляться по променаду!

Событие года

Очень серьезно на главное событие уходящего года претендовало открытие в Нарве парка EV 100: достаточно было посмотреть, сколько народу пришло этому порадоваться. Бывший пустырь превратился в очень милый уголок города, где не просто дорожки, цветы и деревья... В его основе — масса интересных идей. И он не рискует надоесть своим завсегдатаям, потому что будет постоянно развиваться.

На открытии Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии присутствовали, в основном, люди, имеющие к нему отношение. Но появление такого учреждения в пограничном городе высоко оценили и в республиканских медиа, и в приветственных речах на торжественной церемонии. Очевидных перемен в жизни города от появления такого учреждения нарвитяне пока не почувствовали, но получили возможность погордиться тем, что колледж был назван самым большим в стране деревянным зданием общественного назначения. И терпеливо ждут, когда их пригласят на открытие бассейна, которым, по планам, смогут пользоваться и рядовые горожане.

А затмило все эти, безусловно, важные события для Нарвы, одно из самых свежих — смена власти в Нарвском горсобрании. Оппозиционное меньшинство, найдя себе еще несколько единомышленников из противоположного лагеря, стало «парламентским большинством». Появился шанс, что некоторые застарелые нарвские болезни, изматывающие Нарву в течение многих лет, от новой терапии исчезнут. Только бы свежих вирусов при этом не подцепить.

Объект года

После масштабной реконструкции открылось обновленное отделение экстренной медицины Нарвской больницы. Одна из важнейших служб Narva Haigla получила не только современные помещения, но и новейшее медицинское оборудование, здесь создана новая медицинская логистика, соответствующая задачам сегодняшнего дня.

Номинант несколько более скромного масштаба, зато очень давно и горячо нарвитянами ожидаемый, — терминал автовокзала. Жаль только, что до сих пор проект не развился полноценно: зал ожидания пустует и сегодня: владелец здания, Eesti Raudtee , все никак не подыщет оператора.

А фанфары в нашем рейтинге прозвучат в честь Нарвского музея: он не только существенно прирос за счет отреставрированного Восточного флигеля, но и развернул новую, с применением различных современных музейных приемов и средств, экспозицию. И получил по итогам работы заслуженные награды: две архитектурные премии, а также признание в номинации конкурса «Предприятия года Ида-Вирумаа 2020». Однако темпов «омоложения» музей не снижает: в декабре началась долгожданная реставрация северной крепостной стены.

Человек года

Разжалованный в связи с недоверием с поста мэра Алексей Евграфов под занавес ушедшего года получил большую поддержку горожан, оценивших его хозяйственную жилку. За возвращение отправленного в отставку бывшего мэра инициативной группой за несколько дней было собрано порядка трех тысяч подписей.

В непростой для спорта коронавирусный год высокую награду Эстонского футбольного союза, серебряный знак ЭФС получил многолетний президент клуба «Нарва Транс» Николай Бурдаков. Награда была вручена на традиционной ежегодной̆ церемонии ЭФС с формулировкой «за вклад в развитие эстонского футбола».

Под руководством Бурдакова «Транс» дважды выигрывал Кубок Эстонии – в 2001 и 2019 годах, Суперкубок Эстонии - в 2007 и 2008 годах, и стад вице-чемпионом страны в 2006 году.

При всем уважении к названным выше номинантам титул «Человека года» наше издание готово присвоить новому мэру Нарвы Катри Райк, бывшему члену Рийгикогу и депутату Нарвского городского собрания. Именно при ее содействии в Нарве появились новые здания колледжа ТУ и Академии внутренней обороны. Райк сумела воспользоваться расколом в нарвской коалиции, чтобы изменить застоявшийся за последние десятилетия политический ландшафт Нарвы. Она добровольно отказалась от кресла депутата государственного собрания, чтобы иметь возможность претендовать на должность мэра Нарвы. Города, проблемами которого (как и проблемами всего региона) она прониклась за годы жизни в нем.

Щедрость года

В нынешнем году, устроившем нам проверку и на человечность, высокую способность действовать на благо других продемонстрировали прежде всего волонтеры. В том числе и действовавшие под эгидой нарвского Красного креста. Члены этой некоммерческой организации в первую волну коронавируса в сотрудничестве с Департаментом социальной помощи доставляли одиноким пожилым людям продукты из магазина, сейчас, в сотрудничестве с Нарвской больницей, — продукты и лекарства выписавшимся и еще не оправившимся от тяжелой болезни людям.

Особенным образом послужили обществу нарвитяне, изучавшие эстонский язык, - по призыву Дома эстонского языка стали артистами и подарили городу оперу «Карма». Остается только догадываться, скольких трудов это стоило ее участникам.

А самой впечатляющей благотворительностью можно назвать восстановление могилы теперь уже легендарного градоначальника Нарвы - Адольфа Гана. Такой проект при поддержке ряда организаций и персон осуществили известный нарвский предприниматель Александр Брокк и депутат Нарвского горсобрания Владимир Бутузов. Хочется надеяться, что эта инициатива положит начало восстановлению и всего исторического кладбища — «старого немецкого», как называют его нарвитяне.

Проблема года

Начнем сразу с лидера в этой номинации. Безусловно, это пандемия коронавируса. Можно даже сказать, что это СУПЕР-проблема года. «После короны мир уже никогда не будет прежним» - слышим мы из уст политиков, государственных лидеров, журналистов, известных общественных деятелей, и, на наш взгляд, практически каждый из нас готов подписаться под этой фразой.

Авторитетный американский журнал Time признал 2020 год худшим в истории человечества.

Пандемия коронавируса усилила как во всем мире, так и в Эстонии и, естественно, в Нарве рост безработицы. Безработица в нашем Ида-Вирумаа традиционно обозначали проблемой номер один. Таковой она и остается по-прежнему - после верховенства коронавируса. Согласно данным Кассы по безработице, общее количество безработных в стране к концу последней недели ушедшего 2020 года составило 53 481 человек. Уровень зарегистрированной безработицы равен 8,3%. Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 13,2%. В нашем регионе без работы сейчас находятся 8029 человек, конкретно в Нарве – 3752 человек.

Еще одной из проблем года мы решили назвать пенсионную реформу. Настоящая головная боль для подавляющего большинства примкнувших ко второй ступени накопительной пенсии. «Продолжать или не продолжать делать отчисления? Брать или не брать накопленное? Когда? На каких условиях? Что будет дальше?» - гора вопросов (а следовательно, читай, и проблем) не уменьшается, хотя государство вроде как и расставило все точки над i.

Утрата года

Ушедший год навсегда отобрал у нас людей, чьи имена широко известны и кто многое сделал для развития города, в частности, его истории и культуры.

Фото: архив "НГ"

10 сентября не стало ветерана энергетики, активного члена Эстонского общества охраны памятников старины Юри Тыниссона, чья жизнь оборвалась на 91-м году. Результатом деятельности общества стало признание памятником истории и взятие под государственную охрану летом этого года нарвского Гарнизонного кладбища и кладбища Нарвского лагеря заключённых ГУЛАГа периода СССР.

Фото: Ирина КИВИМЯЭ

4 ноября на 75-м году ушел из жизни один из самых интересных живописцев региона Борис Уваров. Темный сад, Нарвский замок, Художественная галерея... Пейзажи, в которых главенствует архитектура, стали своеобразным гимном в честь любимого города.

17 декабря в СМИ появились сообщения о том, что коронавирус унес жизнь заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александра Черненка. Вылечивший за годы своей деятельности бесчисленное количество пациентов, доктор Черненок был на переднем крае борьбы с COVID-19, пока не заразился им сам. В этой битве он, к великому сожалению, потерпел поражение.

И все же мы говорим: каждый ушедший от нас в мир иной человек — это невосполнимая утрата для всего городского сообщества, если он был человеком публичным, и невосполнимая утрата для его родных и близких, если он был обычным горожанином и просто достойным человеком.

Дорогие друзья! С новым наступившим для всех нас временем мы вас поздравляем! Желаем вам

распорядиться им на самые высокие баллы, какие вы могли бы поставить себе прежде всего сами!

Тестов вам — только негативных! Настроения - только позитивного!

Обзор подготовили: Татьяна Завьялова, Наталья Соболева, Светлана Зайцева, Виталий Школа.











