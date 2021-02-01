Евросоюз запретил европейским авиалиниям рейсы над Белоруссией

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Представители стран Евросоюза решили запретить европейским авиалиниям рейсы, пролетающие над Белоруссией, передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника ЕС.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Arie Wubben

Также вводится официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. Сообщается, что решение вступает в силу с полуночи 5 июня.

Представители российского государства ранее подчеркивали, что Россия готова защищать Белоруссию в случае введения новых санкций против западного союзника.

Новый шаг Евросоюза закрепляет фактически действующий запрет на авиасообщение с Белоруссией, введенный странами ЕС и Украиной 26 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. При этом на его перехват был поднят истребитель ВВС Белоруссии.

Сразу после посадки спецслужбы задержали создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.





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