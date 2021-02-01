Финский Оулу станет культурной столицей Европы 2026 года

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Культурной столицей Европы 2026 года выбрали Оулу. Один из финских городов уже в третий раз стал культурной Меккой Европы.

Оулу. Фото: unsplash.com / Alisina Elyasi

Международное жюри объявило победителя в среду в Хельсинки. На титул культурной столицы претендовали также финские города Тампере и Савонлинна, сообщил Yle.

"Спасибо вам всем. Это уникальная возможность для Оулу и всей Северной Финляндии. Надеюсь, что Северная Финляндия теперь будет хорошо видна на карте Европы", – сказала в своей речи Пиа Рантала-Корхонен, руководитель проекта Oulu 2026.

Темой проекта "Культурная столица города Оулу и муниципалитетов Северной Финляндии" является изменение климата и его взаимодействие с культурой. Ключевая цель проекта – оживить регион с помощью культуры и искусства, привнести культуру в жизнь каждого человека и удовлетворить трансграничные потребности посредством сотрудничества.

Программа Oulu 2026 разделена на три части: "Дикий город", "Сила противоположностей" и "Смело на краю". Культурная программа подчеркивает социальную, культурную, экономическую и экологическую устойчивость.

Еще одна культурная столица Европы будет объявлена в конце 2021 года. На титул претендуют три города в Словакии - Нитра, Тренчин и Жилина.

В 2024 году Культурной столицей Европы будет Тарту.





ERR.EE