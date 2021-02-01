Сербия будет платить людям за сделанную прививку от COVID-19

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Правительство Сербии будет вознаграждать людей за вакцинацию от коронавируса.

Президент Сербии. Фото: xinhuanet.com

"Экономический рост страны зависит от вакцинации населения", - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Правительство заплатит 3000 динаров (30 долларов) каждому, кто до конца мая получит по меньшей мере одну дозу вакцины. Средняя зарплата в Сербии составляет 600 долларов в месяц.

По словам Вучича, люди, отказывающиеся от вакцинации, безответственны и эгоистичны.

"Поэтому мы и думаем, как вознаграждать тех, кто проявит ответственность", - сказал Вучич.

Президент также отметил, что вакцинированные сотрудники госсектора получат оплачиваемый отпуск по болезни, если все-таки заразятся коронавирусом. Те же госсотрудники, которые заболели, не пройдя вакцинацию, не смогут рассчитывать на оплачиваемый больничный.

В Сербии проживает семь миллионов человек, из которых вакцинированы 1,3 млн. В Сербии используют вакцины Pfizer/BioNTechi, AstraZeneca, Sinopharmi и Sputnik V.

ERR.EE