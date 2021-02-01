Китай готовится сообщить о первом снижении численности населения

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Китай собирается сообщить о первом сокращении численности населения со времен рекорда 1949 года. Сокращение произошло несмотря на ослабление строгой политики правительства в вопросе планирования семьи.

Иллюстративное фото: Anthony Kwan/Getty Images

По словам людей, знакомых с исследованием, ожидается, что последняя китайская перепись, которая была завершена в декабре, но еще не обнародована, покажет, что общая численность населения страны составляет менее 1,4 миллиарда человек. В 2019 году население Китая превысило отметку в 1,4 миллиарда человек, сообщает издание Financial Times.

Однако эта цифра считается очень конфиденциальной и не будет опубликована до тех пор, пока несколько правительственных ведомств не достигнут консенсуса по вопросам данных и их последствиям.

"Результаты переписи окажут огромное влияние на то, как китайцы видят свою страну и как работают различные правительственные ведомства", - сказал Хуан Вэньчжэн, научный сотрудник Центра Китая и глобализации в Пекине.

Правительство планировало опубликовать результаты переписи в начале апреля. Лю Айхуа, пресс-секретарь Национального бюро статистики, заявил 16 апреля, что задержка частично связана с необходимостью "дополнительной подготовительной работы" перед официальным объявлением. Задержка подверглась широкой критике в социальных сетях.

Аналитики говорят, что депопуляция может означать, что население Китая может достичь пика раньше, чем официальные прогнозы, и вскоре может быть превышено населением Индии, которое оценивается в 1,38 миллиарда человек. Это может нанести серьезный ущерб второй по величине экономике мира.

"Темпы и масштабы демографического кризиса в Китае быстрее и крупнее, чем мы предполагали", - прокомментировал Хуан. "Это может иметь катастрофические последствия для страны".

Уровень рождаемости в Китае снизился даже после того, как в 2015 году Пекин ослабил свою многолетнюю политику планирования семьи, позволив всем парам иметь двух детей вместо одного.

ERR.EE