Конкурс «Лидеры России» открывает границы

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Как сообщают организаторы конкурса «Лидеры России», 14 апреля конкурс открыл специальный трек – «Международный». Его цель – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества России для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей.

Организаторы конкурса: Россия – страна возможностей для каждого, независимо от места проживания и гражданства.

Вниманию кандидатов! Участники международного трека будут проходить как общее тестирование на знание России, так и выполнять задания своего направления. Их ждёт проверка знаний по географии, истории, культуре, экономике и праву.

Первый, отборочный, тур продлится до 11 июня. В очном формате конкурсанты начнут соревноваться в августе.

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенной в 2017 году Президентом Владимиром Путиным. Проект является попыткой создания социальных лифтов для талантливых и активных россиян. В конкурсе нет ограничений по месту проживания и гражданству. Главное условие — всем желающим, чтобы вступить в борьбу за победу, нужно владеть русским языком на высоком уровне.

Победителей трека «Международный» ждут:

- грант на образование 1 млн рублей;

- возможность получить российское гражданство;

- возможность получить вид на жительство в Российской Федерации.

Конкурсанты должны быть не старше 55 лет, иметь управленческий опыт не менее двух лет и знать русский язык на уровне, достаточном для выполнения тестов. Также им нужно будет подтвердить иностранное гражданство.

«Лидеры России» – самый масштабный конкурс для управленцев, не имеющий аналогов в мире. Участники получат возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций и проверить свои силы среди лучших управленцев.

Регистрация открыта до 26 апреля 2021 года.

Можете ознакомиться с презентацией:

prezentacijatrekamezhdunarodnyj.pdf [496,6 Kb] (cкачиваний: 1)





Подать заявку и получить больше информации: лидерыроссии.рф/international2021

PROSPEKT.EE по сообщению организаторов конкурса