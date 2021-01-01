Эстония стала членом Европейской организации по ядерным исследованиям

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С 1 февраля Эстония официально является ассоциированным членом Европейской организации ядерных исследований (CERN).

По словам вице-канцлера по экономическому развитию Министерства экономики и коммуникаций Вильяра Луби, речь идет о важной вехе для повышения уровня знаний эстонских компаний.



Музей науки и инноваций при ЦЕРН. Фото из фэсбука CERN

"Более продуманные продукты и услуги повышают конкурентоспособность нашего бизнеса, создают большую добавленную стоимость и больше рабочих мест. Я уверен, что наши предприниматели и исследователи используют открывшиеся возможности и послужат толчком для развития нескольких эстонских компаний", – сказал Луби.

"Надеемся принять активное участие в новых научных проектах CERN и больше привлекать частный сектор", – заявила посол Эстонии в ООН и других международных организациях в Женеве Катрин Саарсалу-Лаячи.

Представитель CERN в Эстонии Трийн Кангро призывает заинтересованных в сотрудничестве предприятий сообщать о себе. "Теперь эстонские предприятия могут участвовать в совместных проектах и тендерах CERN. Кроме того, эстоноземельцы могут подавать заявки на работу в CERN и участвовать в образовательных программах и стажировке", – сообщила Кангро.

Эстония будет ассоциированным членом CERN 2-5 лет, после чего станет полноправным членом организации.

Эстония сотрудничает с CERN с 1996 года. В основном эстонские ученые участвовали в экспериментальных и теоретических исследованиях CERN в области физики элементарных частиц. В рамках летней школы в курсах CERN участвовали студенты и учителя физики из Эстонии.

Заявку на вступление в CERN Эстония подала 5 сентября 2018 года.

ERR