ERR в Брюсселе: напряжение в конфликте с AstraZeneca достигло пика

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Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca заявил, что у него нет договорных обязательств перед Европейским союзом по производству препарата. По словам представителей Европейской комиссии, данное утверждение ложное и неприемлемое.

Вакцина AstraZeneca. Автор: AstraZeneca

В среду напряжение из-за поставок вакцины фирмы AstraZeneca достигло в Брюсселе пика. Несколько европейских изданий, в том числе бельгийская газета Le Soir, опубликовали интервью с главой AstraZeneca. В, казалось бы, прямолинейном интервью, есть ряд сомнительных утверждений.

Директор фирмы заявил, что они вообще не обязаны поставлять вакцину Европейскому союзу. Якобы предприятие просто обещало приложить максимум усилий.

"Мнение о том, что компания не обязана поставлять вакцину, потому что мы подписали контракт, в котором они обещали сделать все возможное, не является ни правильным, ни приемлемым. Мы подписали договор, чтобы гарантировать, что компания нарастит производственные мощности и сможет начать поставлять нам вакцину сразу после получения разрешения от Агентства лекарственных средств", – сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

По словам чиновников Еврокомиссии, объем предварительного договора составляет более 100 млн доз в первый квартал года. Теперь же фирма заявляет о поставке лишь четверти этого объема. Глава AstraZeneca также сообщил, что так как договор с Великобританией был заключен на три месяца раньше, то у фирмы было время нарастить производственные мощности. Причем в этом договоре якобы сказано, что изготовленная на заводах Великобритании вакцина в первую очередь должна удовлетворять местный спрос.

Чиновники Европейского союза считают, что это противоречит их договору, так как вакцину для ЕС должны были обеспечить в том числе британские заводы.

Днем в среду представители AstraZeneca сообщили, что отказываются от встречи с чиновниками Еврокомиссии, но через час передумали и все же решили явиться на запланированную на 19:30 встречу.

Вопросов больше, чем ответов

В Еврокомиссии детали договора не разглашают, в неофициальных же беседах некоторые вещи чиновники подтверждают. Например, то, что по договору Евросоюз должен был выплатить фирме на повышение производственных мощностей до 340 млн евро. Вся сумма еще не выплачена.

Кроме того, в Евросоюзе хотят, чтобы договор был открытым, но производитель вакцины на это не соглашается. Также по договору фирма должна была производить вакцину на четырех заводах: на двух в Великобритании и на двух в ЕС. Отсюда небольшая путаница: в СМИ представители фирмы намекают, что причиной проблем якобы являются два завода в ЕС.

Помимо этого, в ЕС не знают, экспортировало ли предприятие AstraZeneca вакцину из Европейского союза и в каком объеме.

Все это заставляет спросить, почему фирма готова нарушить договор с ЕС, но не с Великобританией? Должны быть какие-то экономические причины, но, к сожалению, производитель вакцины об этом говорить не желает.

Первая партия вакцины AstraZeneca может прибыть в Эстонию на следующей неделе

Если на этой неделе фармацевтическая компания AstraZeneca получит разрешение на продажу своей вакцины в ЕС, то в следующее воскресенье в Эстонию прибудет первая партия этой вакцины от коронавируса.

"В настоящее время нам известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) даст свою оценку вакцине AstraZeneca 29 января. Если она будет позитивной, то Европейская комиссия выдаст разрешение на продажу AstraZeneca в ЕС 29 или 30 января", - объяснил советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер ERR.

Производитель пообещал доставить первые 14 000 доз вакцины 7 февраля.

Согласно графику поставки вакцины AstraZeneca, в течение февраля в Эстонию должно поступить примерно 75 000 доз этой вакцины.

"Это все, что нам известно в настоящее время. Однако предыдущий опыт показывает, что информация может в скором времени измениться", - прокомментировал Сыбер.

Таким образом, в дате поставки и количестве вакцины нельзя быть точно уверенными до тех пор, пока производитель не отправит партию в Эстонию.

Производитель AstraZeneca пообещал доставить в Эстонию 270 000 доз этой вакцины в течение первого квартала 2021 года, когда будет получено разрешение на продажу.

Целевые группы, которые будут вакцинированы AstraZeneca, определит экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Предпосылкой для решения являются исследования вакцины, предоставленные производителем. Исследование поможет выявить целевые группы, на которые вакцина повлияет эффективнее всего.

ERR