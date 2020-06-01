Страны Балтии призвали ЕС оказать на Россию дополнительное давление из-за Навального

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали Европейский союз принять дополнительные меры против Москвы в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее обращение они направили в понедельник Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефу Боррелю, сообщил МИД Эстонии.

В обращении министры высказывают главе европейской дипломатии благодарность за быстрое реагирование и скоординированное совместное заявление ЕС в связи с действиями российских властей в отношении Навального, а также призывают принять дополнительные дипломатические меры для оказания на Россию давления с целью добиться освобождения задержанного оппозиционера.

Министры предложили поднять этот вопрос на встрече глав МИД стран-членов ЕС на следующей неделе, на которой, по их мнению, можно было бы также обсудить возможность введения дополнительных санкций.

Кроме того, министры иностранных дел стран Балтии рекомендуют Боррелю обдумать возможность отмены запланированного на февраль визита в Москву, если задержание Навального и ограничение его прав продолжатся.

Алексей Навальный был задержан в воскресенье вечером в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Европы. Официально он обвиняется в нарушении условий досрочного освобождения. В понедельник суд в Москве санкционировал арест Навального на 30-дневный срок, в течение которого он собирается рассмотреть возможность обращения к исполнению наложенного на Навального наказания в виде лишения свободы.

ERR