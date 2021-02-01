СПИД в этом году в Эстонии диагностировали у четырех человек

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В Эстонии в этом году СПИД диагностировали у четырех человек, трое из них умерли.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Jon Tyson

ВИЧ в этом году в Эстонии диагностировали у 54 человек - у 35 в Таллинне, двоих в Харьюмаа, у пятерых в Ида-Вирумаа и пятерых в Тартумаа, четверых в Нарве, у одного человека в Пярнумаа, одного в Ляэне-Вирумаа и одного в Валгамаа.

СПИД диагностирован у трех человек в Таллинне и у одного в Харьюмаа.

В прошлом году в Эстонии СПИД был диагностировали у 26, а ВИЧ у 147 человек, семеро пациентов скончались. К 2020 году в общей сложности 10 266 человек были диагностированы с ВИЧ. К 2019 году СПИД был выявлен в стране у 567 человек, а в 2020 году. добавилось еще 26 случаев.

В последние годы в стране не произошло значительного снижения количества новых случаев заболевания. По данным ВОЗ, согласно худшим прогнозам, почти 40 процентов случаев заражения ВИЧ в Эстонии могут оставаться недиагностированными. Выявление ВИЧ-инфекции зависит от практики и уровня тестирования на ВИЧ. Все жители Эстонии могут бесплатно пройти обследование у семейного врача. Все ВИЧ-положительные люди имеют доступ к бесплатному лечению пожизненно.

В компетенцию департамента здоровья входит организация работы референс- лаборатории, регистрация новых ВИЧ-положительных людей, сбор данных о проведенных в лабораториях тестах на ВИЧ, анализ и публикация данных.





BNS