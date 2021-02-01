Каллас: для переизбрания Кальюлайд у нее недостаточно поддержки

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Действующий президент Керсти Кальюлайд несомненно является один из возможных кандидатов на пост нового главы государства, однако на сегодняшний день у ее кандидатуры недостаточно поддержки для победы на предстоящих в этом году выборах, считает премьер-министр Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: commons.wikimedia.org / Egert Kamenik

В четверг на пресс-конференции правительства Каллас сказала, что входящие в парламент партии пытаются найти кандидата, который получил бы в парламенте достаточно большую поддержку. Министр по делам государственного управления Яак Ааб добавил, что цель — найти кандидата, которого можно было бы избрать уже в парламенте.

По словам Каллас, на сегодня ни одного кандидата найти не удалось пока, однако для этого еще достаточно времени. «Мы хотим выйти с кандидатом как можно скорее, однако для этого надо заручиться еще согласием самого кандидата», - напомнила она.

Как считает Каллас, Керсти Кальюлайд является одним из возможных кандидатов, однако по состоянию на сегодняшний день у ее кандидатуры нет достаточной поддержки.

«Мы продолжим консультации», - сообщила премьер-министр.





BNS