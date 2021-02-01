Eesti Energia прекратит использование сланца на электростанциях

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В среду руководство государственного концерна Eesti Energia представило общественности долгосрочный план действий, предусматривающий прекращение производства электроэнергии из сланца и переход к производству электроэнергии только из возобновляемых источников до 2030 года.

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Как сообщила BNS пресс-служба концерна, после 2040 года, когда новые пиролизные установки будут окончательно модернизированы для производства сырья для химической промышленности, предприятие больше не будет производить жидкие топлива из сланца. Выбросы углерода всего производства будут нулевыми не позднее 2045 года.

«Выбросы CO2 концерна Eesti Energia за последние годы снизились в три раза: с 11,3 миллиона тонн в 2018 году до 3,8 миллиона тонн в 2020 году. В 1990 году, который считается базовым в Европейском союзе, выбросы CO2 предприятия составляли 20 миллионов тонн. Таким образом, к настоящему времени выбросы CO2 предприятия снизились на 81%, а эстонское государство выполнило цель на 2030 год по сокращению выбросов парниковых газов», - отметила пресс-служба.

К настоящему времени энергетический концерн утвердил план того, как преодолеть путь к достижению углеродно-нейтрального производства и как помочь другим секторам снизить их влияние на окружающую среду.

«Мы верим, что электрификация, то есть более широкое использование экологически чистой электроэнергии в транспорте, жилищном хозяйстве и промышленных процессах, является лучшим и самым быстрым способом сокращения выбросов CO2 в Эстонии и в мире в целом. В течение следующих пяти лет Eesti Energia в два с половиной раза увеличит мощности по производству возобновляемой электроэнергии», – пояснил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

«Мы видим свою роль и ответственность как раз в том, чтобы способствовать зеленому перевороту. Мы помогаем клиентам спланировать, а затем реализовать этот путь к уменьшению влияния на окружающую среду. Для этого у нас есть необходимый спектр услуг и комплексных решений, который уже сегодня ждет своих клиентов», – добавил он.

Реструктуризация крупного производства в Ида-Вирумаа имеет более долгую перспективу в стратегии компании. Использование сланца на тепловых электростанциях завершится в 2026-2030 годах. Оставшиеся к этому времени электростанции будут исходить из экономики замкнутого цикла, используя только древесные отходы и пиролизный газ, получаемый в качестве побочного продукта производства масел.

После отключения стран Балтии от энергетической системы Российской Федерации, роль управляемых электростанций будет заключаться в предоставлении услуг, помогающих поддерживать стабильность в электросети.

Производство масла из сланца уже сегодня представляет собой химический процесс, или пиролиз – преобразование сланца в жидкие топлива при высоких температурах и без доступа кислорода. В качестве первого шага план действий предусматривает, что замена горючего сланца альтернативным сырьем – старыми шинами и пластиковыми отходами – начнется в ближайшие годы и в производстве жидких топлив.

«После 2030 года мы сделаем следующий шаг – прекратим производство жидких топлив. Мы движемся к производству сырья для химической промышленности из сланцевого масла и масла, произведенного из пластиковых отходов, пиролизного газа и улавливаемого промышленностью углекислого газа, из которых другие отрасли промышленности будут снова производить, например, пластиковую упаковку, краски, растворители, топлива, клеи, текстильная промышленность – одежду и так далее», - подчеркнула пресс-служба Eesti Energia.





BNS