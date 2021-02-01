Карилайд называет расточительство экс-премьера гостеприимством

Дата публикации: Вчера, 16:36 Просмотрено: 163

Издание Eesti Ekspress опубликовало большую статью, в которой рассказывает, как Юри Ратас в бытность премьер-министром использовал деньги налогоплательщиков не по назначению. Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд не согласен с этим утверждением и называет поведение Ратаса гостеприимством.

Яанус Карилайд. Фото: stolitsa.ee

Журналисты издания проанализировали расходы Государственной канцелярии за последние годы и обнаружили множество подозрительных покупок, совершенных во времена премьерства Ратаса, на общую сумму в десятки тысяч евро.

Сам Ратас называет такое времяпрепровождение хорошей возможностью разрешить вопросы, решение которых в других условиях не двигается с места или которые нуждаются в дополнительном обсуждении.

Яанус Карилайд также считает, что Ратас ничего плохого не сделал и ссылается на его "третье пришествие". Приводим комментарий Карилайда в полном объеме:

"Во-первых, спасибо Eesti Ekspress за то, что в результате почти трехмесячной кропотливой журналистской работы Юри Ратас представлен как гостеприимный хозяин Дома Стенбока. Всегда в компании, всегда с сувенирами, всегда в хорошем настроении. Eesti Ekspress как будто хочет, чтобы новым президентом Эстонии в сентябре стал Ратас. Согласен с изданием — Ратас точно не стал бы разделять и раскалывать общество, а наоборот — объединил бы. С его стороны не было бы ненависти, было бы уважение к каждому жителю страны.

Однако Eesti Ekspress бежит впереди паровоза — избирательная кампания не началась. Иначе как объяснить предложение в конце статьи: ”…какие ужины будут, если Юри Ратас станет новым хозяином дворца в Кадриорге”. Друзья, реально рано еще — обсуждения: кто, почему и когда пока продолжаются. Лично я считаю, что т.н. ”третье пришествие” Ратаса случится рано или поздно. Но об этом осенью.

Попробую продолжить на позитиве — меня искренне удивляет трансформация взглядов Eesti Ekspress. 16 августа 2020 года (Ратас тогда был пока премьер-министром) вышла статья главреда этого издания Эрика Моора, которая была за гранью этических принципов журналистской этики, заголовок статьи: ”Кстати, я считаю, что Центристскую партию нужно уничтожить”.

А теперь вот такая вот — пропагандирующая гостеприимство статья. Я бы посоветовал главному редактору Eesti Ekspress провести сравнительный анализ расходов на питание, сувениры и букеты премьер-министров Финляндии, Латвии и Литвы. Ведь главред как профессионал не заинтересован в том, чтобы продавать исключительно эмоции и собирать клики, он нацелен на качественное информирование общественности.

Продолжим успешное сотрудничество! Повысим еще больше популярность партии совместными усилиями. Спасибо!"

DELFI.EE