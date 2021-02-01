Планка доходов для получения первичной правовой помощи понижена

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В порядке предоставления первичной правовой помощи жителям Эстонии произошли некоторые изменения. С информацией об этом на брифинге коммуникационного бюро правительства для СМИ, состоявшемся на прошлой неделе, выступил советник отдела политики отправления правосудия Министерства юстиции Александр Логусов.



В каких областях можно получить правовую помощь?

Первичная помощь оказывается во всех областях права за исключением: консультаций по тюремным заключениям, по уголовным делам и международной защите, обращениям в Европейский суд по правам человека. Также не проводятся консультации по предпринимательской деятельности (за исключением вопросов, связанных с открытием собственного дела) и по окончании исполнительного производства в связи с истечением срока давности.

Кто может получить правовую помощь?

С 1 мая 2021 года изменилось требование к доходу лица, которое может ходатайствовать о получении правовой помощи на льготных условиях. Теперь за получением первичной консультации могут обращаться все проживающие в Эстонии, чей средний брутто доход в предыдущем квартале не превышал 1200 евро в месяц. Исключение сделано для споров, связанных с делами семьи. В таких случаях брутто доход не должен превышать, как было и до введения изменений, 1700 евро.

Как ходатайствовать о получении правовой помощи?

Для получения очной правовой консультации следует обратиться к OÜ HUGO, заключить договор и заплатить 5 евро собственного участия. Контакты OÜ HUGO можно найти на странице www.juristaitab.ee/ru.

Помимо очных консультаций вопрос юристам можно задать и в Интернете, на странице www.juristaitab.ee/ru (в том числе и на русском языке). При этом требуется регистрация посредством ID-карты.

Сколько часов правовой помощи можно получить бесплатно?

Начиная с 1 мая 2021 года продолжительность льготной правовой консультации будет составлять 5 часов. Из них первые 2 часа будут бесплатными (нужно будет лишь заплатить 5 евро собственного участия), и последующие 3 часа будут предоставлены по льготной цене. В семейных спорах, затрагивающих права ребёнка, количество часов по льготной цене будет составлять 10 часов.

Кто предоставляет правовую помощь?

До 30 апреля 2021 года услугу правовой помощи предоставляло OÜ HUGO. Оно же стало победителем конкурса на следующий период длительностью в три года. Расчет количества неиспользованных и льготных часов и их стоимости будет производиться исходя из нового порядка предоставления услуги. Стоимость льготных часов по предложению победителя нового конкурса OÜ HUGO будет составлять 45 евро.

Можно ли использовать услугу для участия в судебных разбирательствах, и что произойдёт с текущими судебными разбирательствами?

Начиная с 20 февраля 2021 года услуги льготной первичной правовой помощи больше нельзя использовать с целью представления прав лица в суде или для составления судебных документов. Исключением являются семейные споры, затрагивающие права ребёнка, и подача документов в ускоренном производстве по платежному поручению. Лица, находящие у черты бедности или за ней, при надобности смогут ходатайствовать напрямую в суде о предоставлении государственной юридической помощи.

Те лица, чьи интересы по состоянию на 20 февраля 2021 года уже были представлены в суде в рамках правовой консультации, смогут на прежних условиях получать услугу до окончания 2021 календарного года. В случае наличия льготных часов их стоимость будет определяться уже по новому порядку.

Наиболее активно услугой предоставления первичной правовой помощи пользуются жители Таллинна и Тарту. Нарва по числу обращений находится на третьем месте.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА