В марте смертей зарегистрировано на 600 больше, чем рождений

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В марте зарегистрировано 1230 рождений и 1819 смертей, что почти на 600 смертей больше, чем рождений.

Фото: 53news.ru

По данным отдела народонаселениея Министерства внутренних дел, в марте в отделах записи актов гражданского состояния Эстонии было зарегистрировано в общей сложности 1230 рождений — родились 605 девочек и 625 мальчиков, сообщила в четверг BNS пресс-служба МВД.

Зарегистрированы рождения 21 пары близнецов - пять пар мальчиков, восемь пар девочек и восемь смешанных пар.

В марте зарегистрировано 1819 смертей.

В марте заключено 286 браков, из них 34 - нотариально и 1 - духовенством. Расторгнуто 188 браков, из них 36 нотариально.

150 человек взяли новое имя, 26 из них только имя, 111 только фамилии, а 13 - имена и фамилии, среди сменивших имя 96 женщин и 54 мужчины.

В марте прошлого года было зарегистрировано 1087 рождений, 1405 смертей, 272 брака, 185 разводов и 91 смена имени.

BNS