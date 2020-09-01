Потребительские цены в марте выросли на 1,1%

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Индекс потребительских цен в марте по сравнению с февралем снизился на 0,2%, а по сравнению с мартом предыдущего года вырос на 1,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Овощи и фрукты. Автор: ERR

В сравнении с мартом предыдущего года товары подорожали на 0,5% и услуги – на 2%, сообщила в четверг пресс-служба департамента.

По сравнению с мартом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание электричества для частных лиц на 18,3%.

"Дизельное топливо было на 4,7% дешевле, а бензин на 4,5% дороже. Из продуктов питания более всего подорожали мучные смеси (на 13,2%) и свежие овощи (на 10,3%), но подешевели картофель (на 22,3%) и оливковое масло (на 10,3%)", – прокомментировала ведущий аналитик Департамента статистики Виктория Трасанов.

По сравнению с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение стоимости электричества для частных лиц в размере 11,3%.

Значительное влияние оказало также удорожание на 3,9% моторного топлива и изменения цен на продукты питания: свежие фрукты подорожали на 19,7%, но свежая рыба подешевела на 19,8% и мясо и мясные продукты – на 2,4%.

ERR.EE