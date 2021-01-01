С четверга в Эстонии на месяц вводят локдаун

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Дом Стенбока, 8 марта 2021 – Члены правительства на сегодняшнем кабинетном совещании приняли решение, в соответствии с которым в Эстонии с четверга, 11 марта, и до 11 апреля вводятся еще более масштабные ограничения. Ограничения будут смягчены после того, как распространение коронавируса снизится до уровня, который не будет угрожать дееспособности системы здравоохранения. Сегодня правительство приняло принципиальные решения, на завтрашнем внеочередном заседании планируется утвердить соответствующее распоряжение.



Дом Стенбока Автор Siim Lõvi ERR





«Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе, – сказала премьер-министр Кая Каллас. – Особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, однако ситуация серьезна по всей Эстонии. Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся».



Правило 2+2 начнет действовать и на улице

Для предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его невозможно выполнить.

Образование

Правительство настоятельно рекомендует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки предоставит инструкции, как наиболее безопасно организовать работу дошкольных детских учреждений.

С 11 марта в школах больше не смогут находиться и учащиеся 1-4 классов, также контактное обучение не разрешено для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам в основной школе и государственным экзаменам и гимназии. Однако для учащихся начальных классов предусмотрена возможность в крайних случаях находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

С учетом введенных для борьбы с коронавирусом ограничений в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах, консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены или тесты.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации

С 11 марта в помещениях запрещены все виды деятельности, относящиеся к вышеперечисленным сферам. Ограничение не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги.

Вне помещений все образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа, занятия спортом и тренировки разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что передвигаться и заниматься вместе могут до двух человек (включая также наставника), а с другими людьми необходимо придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничения не распространяются на семьи и людей с особыми потребностями, в том числе на услуги социальной и трудовой реабилитации.

В помещениях и вне их ограничения на занятия спортом не распространяются также на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов. Также ограничения не распространяются на деятельность, связанную с обороной государства и внутренней безопасностью.

Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия

Спортивные соревнования по-прежнему разрешены только для профессиональных спортсменов, однако будут запрещены соревнования для первой лиги. В спортивных соревнованиях, спортивных и пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие до 50, а вне помещений – до 100 человек.

Как и прежде, ограничение на проведение мероприятий, пропагандирующих подвижный образ жизни, не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные занятия. Также ограничения на занятия спортом не распространяются на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов, а также игроков высшей лиги. Ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью.

Публичные мероприятия, культура, сфера развлечений, СПА, бассейны, бани

С 11 марта запрещено проводить публичные мероприятия также и вне помещений, а кроме того находиться в местах, где предоставляются услуги развлекательной сферы, вне зависимости от наличия или отсутствия стационарных посадочных мест. Также должны быть закрыты бассейны, СПА и бани.

Разрешены только публичные собрания и богослужения под открытым небом в группах до 10 человек. На открытой территории музеев можно находиться, соблюдая правило 2+2 с учетом, что ограниченная территория не должна быть заполнена больше, чем на 25 процентов.

Предприятия общественного питания

Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.

Магазины и торговые центры

C 11 марта магазины должны быть закрыты. Ограничение не распространяется на продуктовые магазины, аптеки, магазины, в которых продаются вспомогательные средства и медицинские приспособления, представительства телекоммуникационных фирм, магазины оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на заправочных станциях употреблять еду и напитки на месте не разрешено.

В магазинах, которые могут продолжать работать, нужно соблюдать правило заполнять помещение не более, чем на 25% и правило 2+2.

В остальных случаях разрешена только так называемая торговля через люк, когда товар клиенту передается без того, чтобы клиент должен был заходить во внутренний торговый зал, торговля по системе драйв-ин и торговля под открытым небом. Владелец магазина должен следить за тем, чтобы клиенты не пересекались друг с другом.

Предприятия сферы обслуживания

Предприятия сферы обслуживания могут продолжать свою деятельность, однако ужесточены будут правила по заполняемости помещений – с 50% максимальную заполняемость понизят до 25%. Соблюдать необходимо все правила по предотвращению распространения коронавируса: правило 2+2, обязанность носить маску, требования дезинфекции в соответствии с инструкциями департамента здоровья.

Помимо ограничений правительство настоятельно рекомендует избегать контактов, а в случае, если встречи не избежать, количество ее участников должно быть ограничено максимум шестью.

Также члены правительства решили, что в связи с новыми ограничениями продолжится также компенсация ущерба для сфер, которые больше всего пострадали от вызванного COVID-19 кризиса.

В совещании правительства приняли участие также председатель ученого совета Ирья Лутсар, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Урмас Суле и генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Завтра на внеочередном заседании правительство планирует одобрить распоряжение о введении ограничений.

Коммуникационное бюро правительства опубликует на этот счет отдельное пресс-сообщение, распоряжение и пояснительная записка будут опубликованы на сайте kriis.ee. Перевод распоряжения станет доступен в ближайшие дни на сайте Riigi Teataja.

Коммуникационное бюро правительства