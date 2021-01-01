Департамент здоровья готовится к объявлению чрезвычайной ситуации третьего уровня

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Заместитель гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала в понедельник на заседании специальной комиссии Рийгикогу по надзору за госбюджетом, что сейчас в Эстонии очень скверное положение дел и что Эстония если и не на первом, то на втором месте в Европе по заболеваемости коронавирусом.



Мари-Анне Хярма. Фото: Матс Ыун

По словам Хярма, с понедельника вступает в силу чрезвычайная ситуация второго уровня и департамент здоровья готовится к объявлению последнего, третьего уровня.

По словам Хярма, скорая помощь получит право заменять бригады из трех человек бригадами из двух или одного человека и отказываться от реагирования на наименее приоритетные вызовы. Больницы также получили распоряжение приготовиться к временному триажу, на основании которого будет полностью приостановлено плановое лечение и можно будет оказывать только неотложную помощь.

Хярма отметила, что в Пыхьяском регионе департамента здоровья ресурсы, необходимые для выявления всех инфицированных и перевода всех близкоконтактных на самоизоляцию, были исчерпаны две недели назад. По ее словам, Идаский, Лыунаский и Ляэнеский регионы пока еще способны следить за самоизоляцией инфицированных и близкоконтактных, но уже есть первые признаки что Лыунаский и Идаский регион также вскоре столкнутся с трудностями.

В то же время, Хярма сказала, что рост эпидемии начинает замедляться, а коэффициент R удерживается на отметке 1,2. «Возможно, рост удалось притормозить», - сказала она, но подчеркнула, что число новых случаев продолжит расти еще несколько недель.

BNS