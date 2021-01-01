Полицейские и департамент здоровья приступают к совместному патрулированию

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Полицейские и представители департамента здоровья будут патрулировать места с высоким риском заражения коронавирусом, сообщает Rus.ERR.



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«Патрулирование будет осуществляться в местах, которые в департаменте здоровья оцениваются как имеющие высокий риск заражения. Наряду с торговыми центрами, развлекательными учреждениями и местами общепита больше внимания будет уделяться общественному транспорту», – сообщил старший комиссар департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

Решение о совместном патрулировании обусловлено распоряжением правительства, согласно которому департамент здоровья назначается ответственным учреждением, имеющим право привлекать полицию.

О том, что полиция может начать проверять соблюдение требования носить маски в общественном транспорте, премьер-министр Кая Каллас сообщила на правительственной пресс-конференции в четверг. В пятницу об этом же заявила заместитель гендиректора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

«Полиция продолжит контролировать помещения с целью сдержать распространение вируса. Каждый из нас ответственен за то, чтобы ограничения правительства соблюдались и выполнялось требование носить маски», – напомнил Трей.

BNS