Аналитик: С марта можно ожидать значительного ускорения роста цен

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По словам аналитика Министерства финансов Кристьяна Пунгаса, с марта можно ожидать значительного ускорения роста цен как из-за сложившейся год назад в связи началом коронакризиса низкой сравнительной базы, так и из-за более высоких цен на сырье на внешних рынках.



Иллюстативное фото. Фото: архив "НГ". Иллюстативное фото. Фото: архив "НГ".

По данным департамента статистика Эстонии, в январе цены выросли за год на 0,2 процента, а за месяц на 0,7 процента. В зоне евро рост цен составил 0,9 процента, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Министерство финансов.

«Хотя пандемия продолжает сотрясать мировую экономику, а индексы экономической активности указывают на слабое начало года в зоне евро, сопутствующий использованию вакцин оптимизм в отношении будущих перспектив и растущего спроса отражается на росте цен на сырье», - сказал Пунгас.

«Нефть с ноября резко подорожала и цена приближается к докризисному уровню. Другим фактором стало то, что холодное начало года повысило биржевые цены на электроэнергию до двухлетнего максимума и увеличило счета домохозяйств за электроэнергию. В январе электричество было на пятую часть дороже, чем год назад ", - добавил он.

По словам Пунгаса, в последние месяцы цены на продукты питания оставались на уровне прошлого года, тогда как цены на продовольственные товары на внешних рынках имели тенденцию к росту из-за повышенного спроса, по сравнению с весной увеличившись более чем на пятую часть. «С некоторым промедлением эти внешние факторы должны отразиться и на местных ценах», - отметил он.

По мнению аналитика, рост цен на услуги по-прежнему будет сдерживаться связанными с туристической деятельностью сферами. «Хотя коронаограничения в Эстонии несколько ниже, чем у торговых партнеров, доля туристических услуг здесь в экономике вдвое выше, чем в среднем по Европе», - сказал Пунгас.

Банк Эстонии: Рост потребительских цен в течение года будет постепенно ускоряться

Согласно прогнозу Банка Эстонии, рост потребительских цен в течение года будет постепенно ускоряться, а средний рост цен за год составит 1,4 процента.

По данным департамента статистики Эстонии, в январе потребительские цены выросли за год на 0,2 процента. Энергия подешевела на 2,5 процента, а продукты питания, в том числе алкоголь и табак, подорожали на 0,5 процента, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Банка Эстонии.

По словам экономиста Банка Эстонии Сулева Перта, рост цен произошел в основном из-за 21-процентного удорожания электроэнергии, что повысило потребительские цены на 0,7 процента. «В январе цена на электроэнергию на электробирже Северных стран более, чем в полтора раза превышала показатели того же периода прошлого года, - сказал Перт. - Счета за электроэнергию выросли из-за более высокого потребления электроэнергии. На потребление электроэнергии в этом году повлияла холодная зима. Потребление электроэнергии домашними хозяйствами и компаниями в январе выросло за год на 9 процентов».

По словам Перта, перепады в потребительских ценах на электроэнергию в Эстонии связаны с тем, что статистика учитывает только изменения биржевых цен, не учитывая договоры Eesti Energia на электроэнергию с фиксированной ценой.

«В январе моторное топливо еще было намного дешевле, чем годом раньше, хотя с ноября прошлого года цены на нефть на мировом рынке выросли в долларах на 26 процентов. В начале февраля цены на нефть были уже на 6 процентов выше, чем год назад, и это ускорит инфляции в последующие месяцы», - сказал Перт.

По словам Перта, за ростом цен на нефть стоит ожидание скорого завершения экономического кризиса в связи с вакцинацией, но в то же время страны ОПЕК + существенно увеличивать добычу нефти не планируют.

«Цены на услуги и промышленные товары в течение года немного выросли, потому что рост заработной платы также был медленным, а экономика не работает на полную мощность», - отметил экономист.

В сфере услуг цены на проживание и аренду в январе понизились в самой значительной с начала коронакризиса мере - на 10 и 9 процентов соответственно. В этот же период почти на десятую часть подорожали социальная защита и стоматологическая помощь.

BNS