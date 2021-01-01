Cовет по науке и развитию одобрил цели и критерии развития общества через инновации

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Собравшийся на свое первое заседание после смены правительства Совет по науке и развитию обсудил ожидаемые результаты в пяти приоритетных сферах программы развития науки, разработок, инноваций и предпринимательства, методы их измерения и модель управления.



Иллюстративное фото. hm.ee Иллюстративное фото. hm.ee

Кроме того, члены Совета получили обзор предложений, как усилить стратегическое управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также инновациями и роль Совета по науке и развитию в этом процессе, сообщила пресс-служба правительства.

«Тот факт, что заседание Совета по науке и развитию состоялось непосредственно после вступления нового правительства в должность, имеет для нас символическое значение, - сказала, открывая заседание, премьер-министр Кая Каллас. – Новое правительство очень высоко оценивает влияние науки и инноваций на развитие государства и экономики».

В сентябре Совет по науке и развитию рекомендовал правительству одобрить пять интердисциплинарных приоритетных сфер, в которых совместными усилиями государства, предпринимателей и ученых возможно достичь быстрого скачка в развитии и роста производительности. Сегодня Совет утвердил цели и общие индикаторы развития этих сфер.

«Эстония должна стать европейским лидером в сфере инноваций. Мы должны двигаться в сторону наукоемкой бизнес-среды, что будет способствовать развитию товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью и инвестициям во все регионы Эстонии. Новая программа развития играет важную роль в достижении этих целей. Я считают важным, чтобы достижение целей опиралось на четкую модель управления и программу финансирования», - сказал министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.

Целью сферы цифровых решений является использование этих решений во всех областях жизни и применение экономики данных для создания новых бизнес-возможностей. Целью сферы технологий и услуг здравоохранения является повышение качества и доступности ориентированной на индивидуальные особенности пациента медицины, а также рост экспортных возможностей эстонских технологий здравоохранения. Целью сферы обогащения местных ресурсов является лучшее использование недостаточно обогащаемых ресурсов с учетом интересов биоэкономики замкнутого цикла.

Умные и долгоиграющие решения в сфере энергетики подразумевают производство климатически нейтральной энергии, более эффективное использование энергии и обеспечение надежности энергообеспечения. Развитие жизнеспособного эстонского общества, языкового и культурного пространства должно происходить через наукоемкое и эффективное государственное управление, ставящее во главу угла интересы человека.

«На первый взгляд мало связанная с экономикой сфера развития жизнеспособного эстонского общества, языкового и культурного пространства очень важна для меня как для министра образования, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна. – Если мы собираемся развивать образование на эстонском языке и таким образом лучше использовать потенциал нашего общества, готовить для этого учителей и создавать другие новые возможности, научная база нам крайне необходима». Керсна добавила, что очень важно также упомянутое в ходе обсуждения развитие языковых технологий, основанных на эстонском языке.

Предложения по реорганизации работы Совета по науке и развитию с целью повысить его готовность к решению будущих проблем, представил назначенный репортером по этой теме Яак Аавиксоо. На основании анализа деятельности совета и международного опыта, а также по результатам многочисленных интервью был сделан вывод, что увеличение роли Совета по науке и развитию возможно, в первую очередь, за счет более тесного сотрудничества между партнерами и увеличения возможностей заниматься содержательной работой.

Совет вернется к обсуждению этой темы на своем следующем заседании, которое запланировано на май.

BNS