МИД Эстонии: ограничения на передвижение между странами в ближайшее время станут только жестче

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На фоне распространения в Европе новых штаммов коронавируса, некоторые государства стали ужесточать порядок пересечения границы.



Иллюстративное фото. Фото:© Vabariigi Valitsus Иллюстративное фото. Фото:© Vabariigi Valitsus

С начала пандемии коронавируса прошел без малого уже год, но коронавирус пока отступать не намерен - на смену всевозможным ограничениям в различных странах приходят новые, а вирус, мутируя, становится только заразнее и опаснее. На этом фоне позитивных новостей о свободе путешествий ждать не приходится.

Как отмечают в МИД Эстонии, в дальнейшем, ограничения на передвижение между странами будут становиться только жестче.

"В Европе ситуация довольно тяжелая, не паника, но есть страх в отношении нового варианта вируса, который очень активный, и существует большой риск его распространения. Многие страны очень боятся, что новый вирус будет распространяться через границы. В течение этой недели и на следующей неделе ситуация станет еще жестче - будут отменяться полеты и закрываться границы", - сообщил вице-канцлер МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Вольмер радионовостям ERR.

По оценке Вольмера, в ближайшее время послаблений точно ждать не приходится.

"Пока не будет вакцинировано 70% населения, а это будет только в конце лета, в августе или сентябре, будут вводиться различные меры, ограничивающие путешествия. Пока ничего хорошего не могу сказать. Предстоит еще несколько месяцев жестких ограничений", - отметил вице-канцлер.

Напомним, что на минувшей неделе свои границы практически закрыла Финляндия, куда с прошлой среды можно въехать только при наличии веской причины. Новые жесткие ограничения на границах в выходные ввели также Франция и Португалия. С воскресенья въезды и выезды из Франции за пределы ЕС возможны только в исключительных случаях. Для поездок внутри союза надо иметь отрицательный тест на коронавирус. Португалия закрывает сухопутную границу с Испанией - пересечь ее можно только при наличии веских оснований

ERR