Ощущение опасности коронавируса пошло на спад, но профилактические меры соблюдаются

Дата публикации: Вчера, 15:09 Просмотрено: 229

Ощущение опасности в связи с распространением коронавируса у жителей Эстонии снижается, однако люди стараются соблюдать меры по предотвращению распространения вируса, свидетельствуют результаты опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии в конце прошлого месяца, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства социальных дел.



Иллюстративное фото. Фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Опасения были наиболее острыми в середине декабря, когда 75 процентов опрошенных оценили ситуацию как критическую. В первой половине января этот показатель упал до 66%, а по последнему опросу 57% людей считают ситуацию критической. В то же время увеличилось количество людей, которые считают, что острый кризис миновал, хотя по-прежнему важно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. В середине декабря таких людей было 9%, и теперь в конце января в три раза больше, то есть 27%. При этом 79% людей в возрасте от 75 лет и старше считают ситуацию критической, однако только 45% людей в возрасте от 25 до 49 лет считают ее таковой.

«В то же время люди говорят, что продолжают следовать мерам по предотвращению распространения вируса. Например, девять человек из десяти носят маски, и здесь нет никаких изменений», – сказал сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну. По его словам, 70% жителей Эстонии помнят и соблюдают все правила, а 20% соблюдают большинство из правил. Существенной разницы по сравнению с предыдущим опросом нет.

«Снижение восприятия критичности ситуации вызывает беспокойство, поскольку существует риск того, что это однажды будет сопровождаться снижением соблюдения установленных мер по предотвращению распространения вируса. В то же время, так называемая кризисная усталость очень понятна и человечна. Радостно, что, например, ношение масок или мытье рук стало социальной нормой. Таким образом, небольшие усилия каждого человека приносят большой результат», – отметил член научного совета COVID-19, бихевиорист и психолог Андеро Уусберг.

Ужесточение мер поддерживают 39% респондентов, еще столько же поддерживают сохранение мер в их нынешнем виде. При этом 18% людей поддерживают смягчающие меры. «Отношение к мерам напоминает начало октября, когда заболеваемость на сто тысяч жителей была в несколько раз ниже нынешнего уровня. В то же время, по сравнению с декабрем, удовлетворенность урегулированием ситуации возросла – 63% людей довольны или, скорее, удовлетворены урегулированием ситуации, что почти на 10 процентных пунктов больше, чем в декабре», – добавил Вайке Вайну.

Интерес к поиску информации о распространении коронавируса несколько снизился. В ноябре и декабре 56% населения заявили, что они сознательно и регулярно ищут новости о коронавирусе, и сейчас эта цифра упала до 47%.

Экономическое положение семей за последние месяцы существенно не изменилось. 19% жителей считают, что их семейный доход достаточен для комфортной жизни, 56% справляются со своим текущим доходом, а 23% считают, что им сложно справляться с текущим доходом. Однако 43% населения считают, что ситуация с коронавирусом снизила доход его или ее семьи. По сравнению с началом января здесь нет никаких изменений.

Осведомленность о помощи местных самоуправлений относительно низкая. По мнению опрошенных, 55% людей не знают о пособиях и услугах местных самоуправлений, а 17% считают себя осведомленными. Только 46% людей знают, где искать информацию о возможностях поддержки местных самоуправлений. По сравнению с началом января осведомленность жителей о поддержке местных самоуправлений не изменилась.

Исследование проведено Turu-uuringud AS по заказу Государственной канцелярии. 22-я волна опроса проводилась с 22 по 25 января.

BNS