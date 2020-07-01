Повышение цен на вакцину и проблемы с поставками

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На основании предварительных договоров Эстония в феврале должна получить от Pfizer примерно 48 000 доз, от Moderna – 14 400 доз, от AstraZeneca – 75 000 доз. Всего примерно 137 400 доз. Этого должно хватить для вакцинации в феврале всех желающих сделать прививку работников сферы здравоохранения, клиентов и сотрудников домов попечения.

В отношении мартовских поставок многое пока непонятно. Неизвестно, сколько доз сможет поставить AstraZeneca. Фирма Moderna в первом квартале обещала поставить 30 000 доз, то есть в марте должно прибыть еще 13 200 доз. Кроме того, по новому расчету Pfizer в неделю должны прибывать 11 700 доз.



Вакцинация. Иллюстративная фотография. Автор: Pixabay

Вакцина подорожала: компания Pfizer начала выставлять счета по новому расчету

Оповестивший о трудностях с поставками производитель Pfizer/BioNTech запросил за вакцину больше денег.

Раньше компания рассчитывала поставки вакцины в Эстонию на основании 9750 доз. Одного флакона официально хватало на пять доз, но с помощью определенной иглы удавалось набрать шесть. Теперь же производитель заявил, что в одном флаконе содержится шесть доз вакцины. Это значит, что в дальнейшем такое же количество вакцины будет значиться в накладных как 11 700 доз. Начиная с этой недели производитель просит оплачивать счета из расчета, что одного флакона хватает на шесть доз. Только вот набрать вакцины из флакона на шесть доз не всегда получается.

Швеция уже объявила о приостановке платежей фирме Pfizer, так как не считает новый расчет справедливым.

Эстония себе такую жесткость позволить не может и ищет другие способы договориться с производителем.

"Чтобы получить эти шесть доз, нужны определенные иглы. Мы быстро на это отреагировали, и у Департамента здоровья такие иглы есть, но мы пока не знаем, везде ли удается набрать из одного флакона шесть доз. Пытаемся составить такой обзор в сотрудничестве с больницами", – рассказала в передаче Uudis+ на Vikerraadio глава ответственной за вакцинацию от коронавируса группы при Министерстве социальных дел Хели Лаарманн.

По ее мнению, одним из решений проблемы мог бы быть общеевропейский подход. Метод Швеции она считает радикальным. "Мы не можем так конфликтовать с предприятием. Разумно, если поставки продолжатся и мы всегда сможем набирать шесть доз. Это то, чего мы хотим", – добавила Лаарманн.

В январе Эстония получила от Pfizer 49 140 доз вакцины, от Moderna – 1200 доз. На этой неделе поступит еще 1200 доз. Итого в январе 51 540 доз от обоих производителей.

AstraZeneca: мы не брали твердых обязательств перед ЕС, а обещали приложить максимум усилий

В фармацевтической компании AstraZeneca заявили, что фирма не брала на себя твердых обязательств по объемам и срокам поставки вакцины от коронавируса в Европейский союз, и проблемы с поставками носят временный характер.



AstraZeneca. Автор: AstraZeneca

Об этом заявил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью итальянской газете La Reppublica, подчеркнув, что ЕС заключил договор с компанией на три месяца позже Великобритании, а вакцину хотел получить практически одновременно с Соединенным Королевством.

"Так что мы сказали, что приложим максимум усилий, но договорных обязательств мы взять не можем, поскольку наши европейские производственные возможности отстают от Великобритании на три месяца", - сказал Сорио.

По его словам, вся произведенная в Великобритании вакцина уходит на местный рынок, на котором сохраняется очень высокий спрос: в стране еженедельно вакцинируют 2,5 млн человек, поэтому для европейского рынка ничего не остается.

"Эту вакцину [совместно] разработали британское правительство, Оксфорд[ский университет] и мы (AstraZeneca). Мы поможем Европейскому союзу, как только появится такая возможность. Фирма у нас наполовину шведская, и наполовину - британская, поэтому мы в той же мере европейцы, что и британцы", - отметил Сорио.

Он пояснил, что в производстве вакцины есть два этапа. Сначала на специальном заводе изготавливается собственно вакцина, которую называют лекарственным веществом, а затем ее отвозят на другой завод для разлива в ампулы, которые называют конечным продуктом. Вакцина AstraZeneca в Европе производится на двух заводах в Нидерландах и Бельгии, а конечный продукт - в Италии и Германии.

По словам Сорио, задержки возникают с производством собственно вакцины. Аналогичные проблемы были и в Великобритании, но они были раньше решены, поскольку Лондон заключил договор с AstraZeneca на три месяца раньше Брюсселя. "У нас было в Великобритании три месяца, чтобы устранить все ошибки. Что касается Европы, то мы отстаем на три месяца в устранении этих сбоев", - сказал он.

Сорио отметил, что AstraZeneca пришлось делать трансфер технологий для обучения своих партнеров в производстве вакцины. "Мы обучаем их в вопросах производства. Для некоторых людей это новый процесс. Они не знают, как изготавливать вакцину, и они менее эффективны", - сказал глава AstraZeneca.

Компания способна производить около 100 млн доз вакцины в месяц, и Европа в феврале получит 17% этого объема, хотя ее население составляет лишь 5% от общемирового. "Европа сказала, что доступ к вакцине должен быть обеспечен во всем мире. Это мы и делаем. Европа получит 17% от нашего глобального запаса в месяц", - сказал Сорио.

Он подтвердил, что AstraZeneca не забирает у европейцев вакцину, чтобы более прибыльно продать ее в другие страны, добавив, что на все правительства в мире оказывается давление, поэтому и Европейская комиссия относится к процессу эмоционально. "Если бы мы получали прибыль где-то еще, то мы нарушили бы заключенный с Оксфордом договор", - пояснил Сорио.

По его словам, после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) AstraZeneca сразу поставит в Европу три миллиона доз, а к концу февраля будет стремиться поставить 17 млн доз. Это означает, что Германия в следующем месяце получит три миллиона доз, Италия - 2,5 млн, а Испания - два миллиона.

"Это не так хорошо, как хотелось бы, но на самом деле не так и плохо", - сказал Сорио.

Европейская комиссия подвергла резкой критике темпы поставок вакцин от коронавируса на европейский рынок, которые значительно отстают от предварительных договоренностей фармацевтических компаний с Брюсселем. В связи с этим Еврокомиссия предложила ввести контроль над экспортом в другие страны вакцин от COVID-19, производимых на территории Евросоюза.

Объяснения AstraZeneca не удовлетворяют

В пятницу и понедельник руководящая вакцинацией группа, состоящая из представителей разных стран, впервые услышала объяснения представителей AstraZeneca относительно затруднений с поставками. По словам Хели Лаарманн, эти объяснения неубедительны.

"Объяснения были слабыми как на встрече в пятницу, так и в понедельник. По сути, были представлены те же цифры. Сказали, что у них на производстве трудности, которые они не предвидели. Договор с этим производителем был подписан в конце августа. Такая информация должна была быть у фирмы раньше. Мы знаем, что производство велось, поэтому в данной ситуации эти утверждения прозвучали неубедительно", – сказала Лаарманн.

ERR