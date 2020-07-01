В Рийгикогу создана группа в поддержку освобождения Алексея Навального

В среду, 27 января, в Рийгикогу была создана депутатская группа в поддержку освобождения Алексея Навального и других российских политзаключенных. Председателем стал бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa), в числе прочих в группу вошли Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa) и Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).

Урмас Рейнсалу сказал, что группа будет через парламентскую деятельность оказывать давление на российские власти, чтобы те освободили оппозиционера Алексея Навального. "Мы поддерживаем и освобождение всех других российских политзаключенных", - добавил Рейнсалу.

Заместителям председателя группы стал Лео Куннас (EKRE). В группу вошли представители Isamaa Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Михаил Лотман, Хелир-Валдор Сеэдер, Райво Тамм, национал-консерваторы Руубен Каалеп и Пауль Пуустумаа, реформисты Мадис Миллинг, Ээрик-Нийлес Кросс и Юрген Лиги, а также представитель Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

Депутатские объединения позволяют членам Рийгикогу привлечь внимание к конкретной теме, поддержать или защитить интересы определенной сферы жизнедеятельности.

ERR