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Распространенность коронавируса по всей Эстонии является обширной и интенсивной и, хотя кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, проблему представляет высокая заполненность мест в интенсивной терапии для COVID-19.



Статистика с Terviseamet

По сообщению консультирующего правительство научного совета, коронавирус очень широко распространен по всей Эстонии.

Если в Харьюмаа и Ида-Вирумаа индекс репродукции удалось снизить до 1, то как в Тартумаа, так и в Пярнумаа он вырос выше единицы, передала BNS во вторник пресс-служба правительства.

Также остается очень высокой интенсивность заболевания. Кривая заражения стабилизировалась, но беспокойство вызывает высокая нагрузка на отделения интенсивной терапии больных с COVID-19 и смертность среди заразившихся вирусом. Проблему представляют собой вспышки заболевания в домах социальной опеки и рост заболевших в возрастной группе 70+. В больницах 34,5 процента составляют пациенты старше 80 лет.

Заболеваемость за последнюю неделю существенно выросла в пяти уездах: в Рапламаа на 29,1 процента, в Пярнумаа на 9,3 процента, в Валгамаа на 14.6 процента, в Вырумаа на 22,9 процента и в Йыгевамаа на 21,9 процента.

Члены правительства получили также обзор работы региональных кризисных комиссий.

Южная региональная кризисная комиссия резюмировала, что на юге Эстонии показатель заболеваемости Covid-19 в последние четыре недели рос, в последнюю неделю рост составил 8,5 процента. Прирост лиц, близко контактировавших с заболевшими, за неделю составил 40,3 процента.

Западная региональная кризисная комиссия также отметила, что в регионе распространение заражения растет, значительно увеличилось число лиц, имевших близких контакт с заболевшими, почти 30 процентов случаев связаны со школами.

Восточная региональная комиссия отметила, что в Вирумаа 40 процентов заражений происходит в семейном кругу. 54 процента заражений произошло в Нарве. В регионе снова начало увеличиваться количество случаев заражения в учебных заведениях.

Северная региональная кризисная комиссия, которая отслеживает ситуацию в Таллинне и Харьюмаа, сообщила, что источник примерно 40 процентов случаев заражения в регионе неизвестен. Из остальных случаев примерно половина приходится на семейный круг, а 10-15 процентов — на рабочее место.

Чтобы правительство могло принимать научно обоснованные решения по предотвращению распространения вируса, члены правительства получили обзор исследований, заказываемых в Тартуском университете.

В понедельник возобновилось контактное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. При участии в контактном обучении следует соблюдать все меры предосторожности для профилактики коронавируса. При появлении симптомов заболевания нужно немедленно остаться дома и при первой возможности связаться со своим центром семейных врачей или консультационной линией семейных врачей 1220.

Главные меры профилактики коронавируса — гигиена рук, дистанцирование, ношение масок, также следует воздерживаться от прикосновения грязными руками к глазам, носу и рту.





Все больше школьных очагов заражения

Советник отдела борьбы с эпидемиями департамента здоровья Ирина Донченко отметила на пресс-конференции Таллиннской горуправы в среду, что в школах появляется все больше очагов заболевания.

Иллюстративное фото

По словам Донченко, интенсивность заболеваемости по всей стране остается крайне высокой, а распространение вируса — обширным. «Ни в коем случае нельзя сказать, что наше положение существенно улучшилось», - сказала Донченко, отметив, что определенная стабилизация ситуации наступила при крайне высоких показателях заболеваемости.

По ее словам, за последние недели можно было заметить, что все чаще заболевают молодежь и люди трудоспособного возраста. «Люди по-прежнему чаще всего заражаются в кругу семьи и на рабочем месте, а также в домах призрения и детских учреждениях», - сказал Донченко и добавила, что в Эстонии 101 активный очаг заболевания, больше всего очагов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

«Потихоньку добавляются и школьные очаги, которых сейчас 15», - сказала Донченко, добавив, что проблему представляют пришедшие в школу с вирусом учителя.

Продолжают фиксировать привезенные из-за границы случаи коронавируса, основные страны, из которых его ввозят, это по-прежнему Финляндия, Украина и Россия. «Но было и 11 случаев из ОАЭ», - сказала она.

В одной трети случаев источник заражения неизвестен.

Ученые: минимальными ограничениями можно будет обойтись не раньше осени

Согласно прогнозам эстонских ученых, маловероятно, что распространение коронавируса снизится в ближайшие два месяца. По их мнению, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется лишь к осени.

С середины декабря уровень заболеваемости коронавирусом в Эстонии зафиксировался на отметке в среднем 500 новых случаев в день. По мнению ученого Марио Кадастика, в ближайшее время нам не следует ожидать ни улучшения ситуации, ни ухудшения. По его информации, коэффициент распространения коронавируса в Эстонии сегодня находится в районе единицы, то есть эпидемиологическая ситуация не ухудшается, но и не улучшается.

"Сейчас уровень заражения находится в горизонтальной плоскости, коэффициент распространения - чуть менее единицы. Когда уровень заражения начнет сильно падать, мы увидим, что и меньшему числу людей будет нужна госпитализация, а через пару недель после этого будет и спад числа новых случаев заражения. Но на все это потребуется время", - пояснил Кадастик.

Вакцинация населения хоть медленными темпами, но все же идет, плюс люди, переболевшие коронавирусом, получают антитела, которые также препятствуют распространению вируса. В Эстонии сегодня примерно 10% населения имеют антитела к Covid-19. Но когда можно будет говорить о коллективном иммунитете и возможно ли это вообще?

"Чтобы этот вирус не смог легко распространяться, нам надо чтобы у 70% населения были к нему антитела. Это очень высокий процент, этого и с вакциной сложно достичь. В то же время, когда у 35% населения есть антитела, то это уже очень сильно влияет на коэффициент распространения вируса. Я считаю, что как только антитела будут у более, чем 30% населения, мы сразу же заметим значительное снижение количества новых случаев заражения", - добавил он.

По мнению Кадастика, к осени антитела будут у достаточного числа людей, и ограничения будут уже значительно мягче. Однако, в Эстонии может распространиться новый штамм коронавируса, и тогда у нас будет третья волна заболеваемости, последствия которой сейчас спрогнозировать невозможно.

BNS/ERR

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