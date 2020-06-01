Предлагавшего вакцину членам клуба руководителя Валгаской больницы снимут с должности

Дата публикации: Сегодня, 12:41 Просмотрено: 47

В среду совет Валгаской больницы принял решение снять с должности руководителя больницы Маргуса Улста, который предлагал членам тартуского клуба Rotary внеочередную вакцину от коронавируса.

Маргуса Улст. Автор: ERR

По словам председателя совета Валгаской больницы Марека Сеэра, совет обсудил как организацию вакцинации от COVID-19 в больнице, так и действия Маргуса Улста, сообщил BNS представитель больницы.

"Учитывая, что сектор здравоохранения уже год борется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а вакцинация является надеждой положить конец истощению системы здравоохранения, совет не может принять сложившуюся ситуацию", - сказал он, отметив, что приоритетная вакцинация целевых групп в соответствии с государственным планом обладает ключевым значением.

Председатель совета отметил ERR, что свою роль в отстранении от должности сыграло не только предложение Улста сделать внеочередную вакцину от COVID-19 членам клуба, но и общие действия руководителя больницы по координации проведения вакцинации.

"Совет больше не был уверен, что может продолжать с ним совместную работу", - сказал Сеэр.

На заседании совета больницы также было решено, что с 1 февраля обязанности руководителя больницы будет исполнять Марек Сеэр.

"Поскольку в кризисной ситуации необходимо обеспечить постоянную работу учреждений здравоохранения, совет Валгаской больницы решил в условиях текущей пандемии найти нового члена правления до 30 апреля", - сказал Сеэр.

ERR