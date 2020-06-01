Каллас: вынужденным закрываться в 19:00 ресторанам не выжить, если люди работают до 18:00

РеспубликаКаллас: вынужденным закрываться в 19:00 ресторанам не выжить, если люди работают до 18:00
Дата публикации: Сегодня, 11:23 Просмотрено: 58
К действующим в Эстонии ограничениям, обусловленным распространением коронавируса, есть много вопросов, заявила премьер-министр Кая Каллас.
Выступая во вторник вечером в эфире передачи Esimene Stuudio на телеканале ETV, Каллас заявила, что, ограничения должны иметь логическое объяснение и, например, в части времени работы ресторанов его нет.
"Для меня вопрос в том, что на самом деле это дает, если рестораны открыты до 7 часов? Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Из этого объяснения я понимаю, что поздно вечером, возможно, люди выпивают больше и ситуация выходит из-под контроля. Но если люди перестают работать в шесть часов, а рестораны закрываются в семь часов, то у ресторанов нет шансов выжить", - сказала Кая Каллас.
По ее словам, если консультирующий правительство научный совет исходит из принципа "сначала работа, потом - веселье", то следует учитывать, что содержание увеселительных заведений для кого-то тоже является работой.
По ее словам, ограничения должны вводиться там, где есть четкие данные об имеющемся очаге коронавируса.
Правительство Каи Каллас обсудит действующие ограничения в этот четверг.
ERR