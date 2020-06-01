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РеспубликаЭстонская и финская торговые палаты просят смягчить ограничения на поездки между странами

Дата публикации: Сегодня, 17:15 Просмотрено: 96

Торгово-промышленная палата Эстонии и Торговая палата Финляндии во вторник направили правительствам своих стран совместное обращение, в котором подчеркнули необходимость смягчить запланированные ограничения в свободе передвижения между двумя соседними государствами.

Эстонская и финская торговые палаты просят смягчить ограничения на поездки между странами

«Одной из основ экономических отношений наших стран является максимально возможное свободное передвижение наших жителей, поскольку каждую неделю тысячи людей путешествуют между Эстонией и Финляндией. Их доходы и их благополучие напрямую зависят от возможности передвигаться между двумя странами», - отметил в переданном BNS пресс-релизе генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс.

Другие страны сумели снизить связанные с вирусом риски для здоровья, проводя обязательное тестирование, обеспечив свободное передвижение людей и товаров при условии, что выполнены определенные критерии. «По тому же пути могла бы пойти и Финляндия, позволив въезжать в страну лицам с негативными результатами теста, чтобы выполнять там, например, рабочие задания или находиться в бизнес-поездке», - пояснил Пальтс, призвав правительства Эстонии и Финляндии к сотрудничеству, чтобы избежать введения строгих ограничений.

В совместном обращении к руководителям своих стран торговые палаты подчеркивают, что вводимые Финляндией ограничения слишком строгие, они необоснованно ставят под угрозу ежедневную деятельность большого множества людей и предприятий, их экономическое положение. Торговые палаты считают, что в сотрудничестве государств можно будет снизить риски для здоровья и так, что одновременно будет обеспечено непрерывное функционирование экономики.

«Одной из проблем, требующих срочного решения, является также и то, что Эстония и Финляндия до сего времени не договорились между собой о процедуре взаимного признания и подтверждения результатов тестов. Это без сомнения вызывает сожаление и требует немедленной реакции», - подчеркнул Пальтс. Он напомнил, что сейчас тесты в обеих странах выполняет одно и то же предприятие, используя при этом одинаковые методики, прошедшие аккредитацию.

В качестве возможного решения проблемы обе торговые палаты предлагают схему, по которой собирающийся в Финляндию человек перед поездкой должен представить фирме-организатору путешествия справку о негативном результате ПЦР-теста, который должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до поездки. Такое же решение используют многие страны в Европейском Союзе.

Эстонская и финская палаты отмечают также, что транспортные предприятия со своей стороны готовы обеспечить введение требования тестов и контроля соответствующих документов.

BNS

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