Лутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения

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В таких небольших странах, как Эстония, локальные ограничения не всегда могут быть эффективными, поэтому научный совет предложит правительству унифицировать ограничения.

Ирья Лутсар.

Об этом ERR сказала руководитель научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар, добавив, что точные детали - станут ли они жестче или смягчатся - пока неясны.

Лутсар пояснила, что например, в Пярнумаа показатель инфицирования повысился из-за праздников, когда многие люди со всей Эстонии приехали туда отдыхать.

"Локальные правила были крайне необходимы, они сработали очень хорошо. Однако унификация необязательно означает более строгие правила", - сказала Лутсар.

Она пояснила, что во вторник правительству предложат унифицировать ограничения, следовательно, детали пока не оговаривали.

Лутсар не считает возможным возникновения в Эстонии той вспышки заболеваемости, как была в Ирландии, потому что праздников не намечается и в целом нет планов открывать бары.

Она отметила, что показатель инфицирования высок и в Валгамаа. По словам Лутсар, это произошло из-за вспышки заболевания в доме попечения. "В маленьких уездах крупная вспышка влияет на показатель всего уезда", - добавила она.

Введение комендантского часа Лутсар считает крайней мерой, которая может иметь прямо противоположный эффект. Она уточнила, что цель комендантского часа - избежать вечеринок, но люди могут собраться раньше и сидеть вместе всю ночь.

Вирусолог отметила, что важно оставаться дома, но надо гулять на свежем воздухе или кататься на лыжах.

"Скажем, теоретически, спа - это хорошее место для распространения вируса, там тепло и влажно. Особенно если люди в таком месте интенсивно общаются", - сказала она, добавив, что в Южной Эстонии во время праздников коронавирус распространялся и в спа-центрах.

По словам Лутсар, вирус не распространяется стремительно в ресторанах, где соблюдают правило рассредоточения людей и не проводят празднования. "В местах, где люди находятся вместе, кричат, поют, еще и употребляют при этом алкоголь, возникает много вспышек", - отметила она.

ERR

Фото: Siim Lõvi/ERR