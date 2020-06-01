Viru Prospekt Лутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

РеспубликаЛутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения

Дата публикации: Сегодня, 12:13 Просмотрено: 176

В таких небольших странах, как Эстония, локальные ограничения не всегда могут быть эффективными, поэтому научный совет предложит правительству унифицировать ограничения.

Лутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения
Ирья Лутсар.

Об этом ERR сказала руководитель научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар, добавив, что точные детали - станут ли они жестче или смягчатся - пока неясны.

Лутсар пояснила, что например, в Пярнумаа показатель инфицирования повысился из-за праздников, когда многие люди со всей Эстонии приехали туда отдыхать.

"Локальные правила были крайне необходимы, они сработали очень хорошо. Однако унификация необязательно означает более строгие правила", - сказала Лутсар.

Она пояснила, что во вторник правительству предложат унифицировать ограничения, следовательно, детали пока не оговаривали.

Лутсар не считает возможным возникновения в Эстонии той вспышки заболеваемости, как была в Ирландии, потому что праздников не намечается и в целом нет планов открывать бары.

Она отметила, что показатель инфицирования высок и в Валгамаа. По словам Лутсар, это произошло из-за вспышки заболевания в доме попечения. "В маленьких уездах крупная вспышка влияет на показатель всего уезда", - добавила она.

Введение комендантского часа Лутсар считает крайней мерой, которая может иметь прямо противоположный эффект. Она уточнила, что цель комендантского часа - избежать вечеринок, но люди могут собраться раньше и сидеть вместе всю ночь.

Вирусолог отметила, что важно оставаться дома, но надо гулять на свежем воздухе или кататься на лыжах.

"Скажем, теоретически, спа - это хорошее место для распространения вируса, там тепло и влажно. Особенно если люди в таком месте интенсивно общаются", - сказала она, добавив, что в Южной Эстонии во время праздников коронавирус распространялся и в спа-центрах.

По словам Лутсар, вирус не распространяется стремительно в ресторанах, где соблюдают правило рассредоточения людей и не проводят празднования. "В местах, где люди находятся вместе, кричат, поют, еще и употребляют при этом алкоголь, возникает много вспышек", - отметила она.

ERR

Фото: Siim Lõvi/ERR

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все