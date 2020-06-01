Керсти Кальюлайд утвердила в должности новое правительство

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Президент Керсти Кальюлайд во вторник утром утвердила в должности новое правительство, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия.

Фото: Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас.

Председателем нового правительства стала реформистка Кая Каллас. В составе ее кабинета 14 министров. Министерские портфели между партиями поделены поровну.

От Центристской партии в новом правительстве министром окружающей среды стал Тынис Мёльдер, министром культуры - Аннели Отт, министром экономики и инфраструктуры - Таави Аас, министром государственного управления - Яак Ааб, министров внутренних дел - Кристьян Яани, министром здравоохранения и труда - Танель Кийк, министром иностранных дел - Эва-Мария Лийметс.

Партию реформ помимо самой Каллас представляют Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов), Сигне Рийсало (министр социальной защиты), Калле Лаанет (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельской жизни), Лийна Керсна (министр образования и науки), Андрес Сутт (министр внешней торговли и информационных технологий и Марис Лаури (министр юстиции).

Президент утвердила новое правительство в должности в 8:44 - с восходом солнца. После речей главы государства и премьера члены правительства и президент сделали совместное фото, соблюдая социальную дистанцию.

Из Кадриорга министры отправились на Тоомпеа, где в 10 утра принесли присягу в Рийгикогу. С этого момента полномочия нового правительства начались официально.

Предыдущее правительство, которое сформировала коалиция из Центристской партии, EKRE и Isamaa, работало с 29 апреля 2019 года.

ERR

Автор: Ken Mürk/ERR