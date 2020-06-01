Президент утвердит новое правительство в должности во вторник утром (дополнено)

Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 530

В 8.44 утра во вторник президент Кальюлайд в Кадриорге утвердит в должности правительство Каи Каллас. Затем члены правительства отправятся на заседание Рийгикогу, которое начнется в 10 часов.

Фото: © Baltnews

В состав нового правительства войдут 15 министров. Премьером станет реформистка Кая Каллас, а остальные 14 портфелей будут разделены поровну между двумя партиями.

Министрами от Партии реформ станут:

Кая Каллас (43 года), премьер-министр. Бывший депутат Европейского парламента, депутат Рийгикогу с 2011 года. Председатель Партии реформ с декабря 2017 года.

Кейт Пентус-Розиманнус (44 года), министр финансов. Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009—2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005—2009).

Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел. Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.

Калле Лаанет (55 лет), министр обороны. Бывший офицер полиции, работал в 2005–2007 годах министром внутренних дел в первом правительстве Андруса Ансипа. С 22 марта 2018 года был заместителем спикера Рийгикогу. С 2005 по 2012 год являлся членом Центристской партии, а в апреле 2014-го вступил в Партию реформ.

Урмас Круузе (55 лет), министр сельской жизни. Экс-мэр Тарту, министр здравоохранения и труда в правительстве Таави Рыйваса.

Лиина Керсна (40 лет), министр образования. Выпускница Lasnamäe Üldgümnaasiumi и Тартуского университета. Журналист. В 1998–2002 годах работала радиоведущей и редактором. В 2007–2010 и 2012–2013 годах был советником по СМИ при правительстве. В 2013–2015 руководила аппаратом премьер-министра.

Андрес Сутть (53 года), министр внешней торговли и инфотехнологий. В 1993 году окончил экономический факультет Тартуского университета по специальности ”финансы и кредит”. Был главным специалистом Департамента политики Центрального банка Банка Эстонии, в 2001–2009 гг. - заместитель управляющего Банком Эстонии. В 2017–2018 годах он работал директором по регуляторным отношениям концерна Eesti Energia и членом правления концерна.

Марис Лаури (55 лет), министр юстиции. В прошлом министр финансов и министр образования и науки. Родилась в Кивиыли, окончила среднюю школу в Кохтла-Ярве, а затем экономический факультет Тартуского университета. После отставки Юргена Лиги с поста министра финансов заняла этот пост, а в сентябре 2016 года была назначена министром образования и науки.

Министры от Центристской партии:

Кристиан Яани (44 года), министр внутренних дел. До недавнего времени возглавлял Пыхьяскую префектуру.

Эва-Мариа Лийметс (46 лет), министр иностранных дел. Окончила Тартуский университет и эстонскую бизнес-школу. С 2006 по 2017 год работала на различных дипломатически должностях в США. В последние два года - посол Эстонии в Чехии, Словении и Хорватии. Владеет пятью языками, включая русский.

Аннели Отт (44 года). Окончила факультет физического воспитания Таллиннского университета До недавнего времени - министр государственного упраления (после перехода Яака Ааба на должность министра образования).

Тынис Мельдер (31 год), министр окружающей среды. Экс-председатель парламентской комиссии по социальным делам. В 2010–2019 гг. Работал в городской управе Таллинна, в 2010–2011 гг. Был советником по развитию района Пирита, в 2011–2013 гг. Депутат Рийгикогу с 30 марта 2019 года.

Яак Ааб (60 лет), министр государственного управления. До недавнего времени - министр образования. По образованию - учитель русского языка.

Таави Аас (55 лет), министр экономики и инфраструктуры. До недавнего времени занимал ту же должность в кабинете министров Юри Ратаса. До этого - с 2017 года - был мэром Таллинна.

Танель Кийк (32 года), министр здравоохранения и труда. До недавнего времени занимал пост министра социальных дел, однако в новом кабинете министров появился новый пост и теперь Танель сосредоточится на здравоохранении. Получил высшее образование в Институте политических исследований Тартуского университета.

Новую коалицию не одобряет EKRE

Консервативная народная партия (EKRE) не намерена одобрить в Рийгикогу коалицию и правительство Центристской партии и Партии реформ.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, EKRE не может поддержать правительство, которое, по его оценке, пришло к власти в результате скоординированной операции следственных органов.

«По итогам маневра силовых служб было свергнуто лучшее со времен восстановления независимости Эстонии правительство, которое благодаря национально-консервативным силам защищало благополучие наших людей и независимость государства», - сказал Хельме.

«На смену ему приходит самая либеральная и левая коалиция в Эстонии за последние 30 лет, которая будет воплощать глобалистскую и экстремально-либеральную политику, то есть расшатывать национальное государство и национальное движение. Мы получили правительство, идеология и указания к действию которого будут поступать из брюссельского главштаба партии либералов ALDE, которая теперь посредством своих членов Центристской партии и Партии реформ фактически станет единовластной в Эстонии», - сказал Хельме.

По его словам, EKRE не может поддержать правительство, намеренное прекратить в Рийгикогу работу над законопроектом об ограничении иммиграции и дать зеленый свет ищущим лучшей жизни людям из африканских и славянских стран.

«Мы точно также не дадим свою поддержку правительству, намеренному продолжить узаконивание гей-браков и продолжать раздачу денег продвигающим идеологию ЛГБТ+ и гендерной нейтральности НКО. Мы считаем особенно опасным приход этой идеологии в образовательные учреждения», - сказал Хельме.

«Экономическая и бюджетная политика уходящего правительства позволит новому правительству приступить к работе на крайне выгодной позиции. Но существует отчетливая опасность, что под диктовку Партии реформ правительство Эстонии сведет к нулю наши успехи в борьбе с коронакризисом и экономическим спадом. Если бы предыдущее правительство прислушалось к рекомендациям следовавшей примеру Швеции и требовавшей суровых бюджетных урезаний Партии реформ, то сегодня у нас были бы в десятки раз больше смертей и резкий экономический спад с массовой безработицей», - сказал Хельме.

По его словам, нельзя проигнорировать и то, что в результате переворота политическая культура в Эстонии низко упала. «Когда центристское правительство подает в отставку из-за связанных с девелопментом недвижимости Porto Franco обвинений в коррупции, а через несколько дней приступает к формированию нового правительства, это говорит о том, что коррупция одобрена на уровне правительства. Равнодушное отношение нового правительства к преступности демонстрирует и решение сделать новым министром финансов известную по сомнительным финансовым сделкам Кейт Пентус-Розиманнус из Autorollo», - заявил Хельме.

«В общем, мы не одобряем новое правительство, подрывающее национальную государственность, транслирующее агрессивную и экстремистскую гендерную идеологию, угрожающее экономическому благосостоянию людей и сквозь пальцы смотрящее на коррупцию. Чем меньше коалиция Porto-Rollo пробудет у власти, тем лучше для Эстонии. Наша партия будет работать над тем, чтобы минимизировать причиненный новой коалицией ущерб и как можно скорее восстановить в Эстонии национальное правительство», - сказал Хельме.

Социал-демократы поддерживают новое правительство

Социал-демократы в понедельник проголосуют в Рийгикогу за предоставление Кае Каллас полномочий на формирование правительства.

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, новое правительство придет на смену предыдущему, которое войдет в историю как раскалывавшее общество и наиболее повредившее Эстонии правительство. «Эстония в коронакризисе не может позволить себе вакуум власти, поэтому важно, чтобы новое правительство быстро вступило в должность. Для социал-демократов немаловажно также, что это гендерно сбалансированное правительство», - отметил Саар.

Кредит доверия вступающему в должность правительству со стороны оппозиционной партии является для Эстонии необычным. «В этой связи мы возлагаем на новое правительство определенные ожидания: следует выступать за то, чтобы в кризис не возросло неравенство, а на самых уязвимых не возлагали самое большое бремя, как произошло во время предыдущего кризиса и после него. Мы также ждем от нового правительства быстрых и эффективных шагов по восстановлению доверия людей к политике и партиям, которому серьезно повредили коррупционные скандалы вокруг Центристской партии», - сказал Саар.

BNS