Ханимяги: центристы попытаются убедить избирателей в своей надежности

РеспубликаХанимяги: центристы попытаются убедить избирателей в своей надежности
Дата публикации: Вчера, 11:37 Просмотрено: 227
Подозреваемая в коррупции Центристская партия надеется доказать избирателям, что по-прежнему является для них надежным партнером.
Об этом в интервью "Актуальной камере" заявил новый генсек партии Андре Ханимяги, который приступит к работе в новой должности с 8 февраля.
Новый генсек центристов Андре Ханимяги.
"Я верю, что старейшая партия Эстонии сможет постепенно шаг за шагом преодолеть все нынешние трудности и доказать, что мы являемся надежными партнерами для своих избирателей и для Эстонии в целом", - сказал Ханимяги.
В настоящее время Андре Ханимяги является старейшиной столичного района Хааберсти.
На пост генсека он заменит депутата Рийгикогу Михаила Корба, которого подозревают в коррупции. Подозрение в коррупции в связи со строящимся в Таллинне торгово-офисным комплексом Porto Franco предъявлено и самой Центристской партии.
После этого лидер центристов Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра, что повлекло за собой развал предыдущей правительственной коалиции, которую сформировали Центристская партия, EKRE и Isamaa.
Новую коалицию сформировали Партия реформ и Центристская партия.
ERR
Фото: Siim Lõvi /ERR