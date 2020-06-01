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РеспубликаХанимяги: центристы попытаются убедить избирателей в своей надежности

Дата публикации: Вчера, 11:37 Просмотрено: 227

Подозреваемая в коррупции Центристская партия надеется доказать избирателям, что по-прежнему является для них надежным партнером.

Об этом в интервью "Актуальной камере" заявил новый генсек партии Андре Ханимяги, который приступит к работе в новой должности с 8 февраля.

Ханимяги: центристы попытаются убедить избирателей в своей надежности

Новый генсек центристов Андре Ханимяги.

"Я верю, что старейшая партия Эстонии сможет постепенно шаг за шагом преодолеть все нынешние трудности и доказать, что мы являемся надежными партнерами для своих избирателей и для Эстонии в целом", - сказал Ханимяги.

В настоящее время Андре Ханимяги является старейшиной столичного района Хааберсти.

На пост генсека он заменит депутата Рийгикогу Михаила Корба, которого подозревают в коррупции. Подозрение в коррупции в связи со строящимся в Таллинне торгово-офисным комплексом Porto Franco предъявлено и самой Центристской партии.

После этого лидер центристов Юри Ратас объявил о своей отставке с поста премьер-министра, что повлекло за собой развал предыдущей правительственной коалиции, которую сформировали Центристская партия, EKRE и Isamaa.

Новую коалицию сформировали Партия реформ и Центристская партия.

ERR

Фото: Siim Lõvi /ERR

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