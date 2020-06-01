Самоуправления собираются наделить правом выбирать для ребенка детский сад

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Министерство образования направило на межведомственное согласование законопроект, который дает местным самоуправлениям право назначать ребенку место в ближайшем к его месту жительства детском саду.

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Согласно законопроекту, местные самоуправления должны будут направлять уведомление о том, в какой детский сад определен ребенок, за 90 дней до того, как ребенку должно исполниться 1,5 года.

Вице-канцлер Министерства образования Кристи Винтер-Немвалтс пояснила ERR, что смысл изменений в законодательстве не в том, чтобы самоуправления в дальнейшем не учитывали желания родителей при выборе детского сада.

"Ни действующий сейчас Закон о дошкольных детских учреждениях, ни установленный в законопроект принцип не устанавливает для самоуправлений ограничений по учету пожеланий родителей. Законопроект предусматривает, что получение места в детском саду будет зависеть не от усилий родителя, а должно будет предлагаться самоуправлением как проактивная услуга", - сказала Винтер-Немвалтс.

По ее словам, предложенное в законопроекте решение делает поиск и предложение места в детском саду обязанностью местного самоуправления: за 90 дней до того, как ребенку исполнится полтора года, город или волость должны будут сообщить родителям, каким образом ребенку обеспечено место в детском саду. После этого родитель сможет сообщить, хочет ли он воспользоваться предложенным местом. "В законе пытаются предотвратить ситуацию, когда родитель должен ждать в очереди для получения места в детском саду", - пояснила Винтер-Немвалтс.

Закон не будет обязывать родителей принять предложенное место, и родители могут заявить о желании получить место в другом детском саду. У родителей также не возникнет обязанности отправлять ребенка в детский сад по достижении им полутора лет.

Тем не менее, в законопроекте указано, что при обеспечении места в детском саду по месту жительства местное самоуправление должно учитывать такие существенные обстоятельства, как близость места жительства ребенка к детскому саду, наличие в детском саду других детей из той же семьи, а также, по возможности, пожелания родителя, близость детского сада к месту работы родителя или социально-экономическое положение семьи. По требованию родителя местное самоуправление должно будет заново оценить обстоятельства, которые учитывались при обеспечении ребенка местом в детском саду.

По словам Винтер-Немвалтс, город или волость смогут выяснять предпочтения родителей при помощи электронных систем, аналогичных уже используемым в местных самоуправлениях, таких как система управления образовательными услугами ARNO.

Таллинн и МВД недовольны обязательностью новых положений

В столичной администрации считают, что выбор детского сада следует все-таки оставить за родителями, и вообще делать как можно меньше предписаний в сфере дошкольного (базового) образования.

"Наши исследования показывают, что родители при выборе места [в детском саду] исходят из нескольких обстоятельств, например, близости к дому, работе. Во многих случаях вообще выбирают место поближе к месту жительства дедушки и бабушки", - сказал ERR глава таллиннского Департамента образования Андрес Паюла, по мнению которого планируемые Министерством образования поправки не учитывают интересы родителей.

В законопроекте также есть и другие пункты, которые вызвали противодействие. Одним из них является обязательная проверка развития детей, которые не посещают детский сад. Кроме того, и Таллинн, и Министерство внутренних дел поняли законопроект таким образом, что базовое образование все-таки будет сделано обязательным.

Паюла не считает такой подход разумным. "Зачем заставлять ребенка участвовать в работе детского сада, разумный ли это подход. Подготовить ребенка к школе можно и иначе", - сказал он.

По словам Паюла, у законопроекта благородная цель по повышению уровня образования, но не стоит превращать детский сад в учебное заведение с жесткими правилами. "Ребенок все-таки развивается в процессе игры и социализации, а не обучаясь по учебной программе", - отметил он.

МВД со своей стороны отметило, что законопроект содержит принципиальное противоречие. С одной стороны, подчеркивается, что базовое образование по-прежнему добровольное, а с другой стороны, для ребенка по достижении трехлетнего возраста и до поступления в школу вводится обязательная ежегодная оценка развития.

"Соответственно, декларируется добровольность системы базового образования, но одновременно вводится система обязательного мониторинга воспитываемых дома детей", - отметили в министерстве.

В МВД попросили предоставить данные научных исследований, подтверждающих настолько большое отставание в развитии не посещающих детский сад детей, чтобы был оправдан обязательный мониторинг развития всех детей.

Срок подачи предложений и замечаний к разработанному Министерством образования законопроекту назначен на 28 февраля. По словам Винтер-Немвалтс, сроки представления законопроекта на утверждение в правительство выяснятся после проработки поступивших замечаний и будут также зависеть от приоритетов новой правительственной коалиции.

ERR