Вторая ступень: где дешевле заявление и когда заканчиваются отчисления?

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К утру 8 января заявления на выход из второй пенсионной ступени в Эстонии подали около 29 тысяч человек. Активно подача заявлений на выход из второй ступени идет в том числе и в Нарве. Однако при этом люди не всегда могут получить разъяснения на возникающие у них вопросы. «Нарвская Газета» собрала ряд вопросов по этой теме и направила их в Отдел коммуникаций Министерства финансов Эстонии.

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Ответ на редакционный запрос прислала Сийри Суутре, главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов.

Стоимость услуги в разных местах разная

В частности, наши читатели интересовались тем, почему наблюдается такая большая разница в размере оплаты за прием заявления в разных инстанциях - от различных банков, где люди держат свои накопления, до Пенсионного центра? Один и тот же банк берет разную плату за прием заявления в конторе или интернет-банке. Почему, интересуются наши читатели, плата везде разная и колеблется от 4 до 15 евро?

«Прием заявлений о выходе из второй ступени, - поясняет Сийри Суутре, - является платным. Прайс-лист Пенсионного центра можно найти на его сайте. Заявления также можно подавать менеджерам по работе с клиентами банков, которые имеют право устанавливать свои собственные сборы». Действительно, отмечает Суутре, многие банки взимают разные комиссии в зависимости от того, подает человек заявление онлайн или в отделении банка на месте - то же самое часто применяется к другим банковским услугам.

Куда же все-таки лучше подавать заявление о выходе из второй ступени, спрашивают совета читатели «Нарвской Газеты»: в свой банк или в Пенсионный департамент? Единственным отличием при принятии решения об этом, по словам чиновницы министерства, может быть величина сбора за подачу заявления. Поэтому она советует заранее узнать размер комиссии как в банке, так и в Пенсионном центре, и уже после этого принять соответствующее решение.

Наш корреспондент изучил прейскуранты различных банков и выяснил, какова в них стоимость подачи заявления на вывод денег из второй пенсионной ступени (заодно мы интересовались стоимостью заявления о приостановке взносов в эту ступень). Выяснилось, что выгоднее всего подавать заявление о выводе денег из второй ступени в Пенсионном центре, где за него нужно заплатить 4,70 евро, а уже находящимся в пенсионном возрасте и тем, кому до обычной пенсии осталось менее 5 лет, а также лицам с полной нетрудоспособностью — всего 3 евро. К слову, как пояснил нашему изданию дежурный сотрудник центра, подающие заявление на снятие денег из 2 ступени в Пенсионном центре не платят за приостановку выплаты взносов. Те же, кто взносы приостанавливает, но деньги не снимает, должны заплатить за эту услугу 65 центов.

Банк Luminor при подаче заявления о выходе из второй ступени запросит в конторе 5 евро, а в интернет-среде — 4,70 евро. Стоимость подачи заявления о приостановке выплат здесь также составляет 65 центов.

Swedbank берет за подачу заявления о выплате средств второй ступени 10 евро, а за заявление о приостановке взносов 5 евро. В SEB банке за заявление о выплате средств с обязательной накопительно й пенсии надо заплатить 15 евро в конторе и 7 евро в интернет банке. LHV банк тоже берет за заявление о снятии денег 15 евро, но за заявление о приостановке взносов — 3 евро.

Буферный период — время, когда можно передумать

Спрашивали наши читатели и о том, с какого дня после подачи заявления о снятии денег второй ступени бухгалтер не должен удерживать с зарплаты 2 процента? «Если я написала заявление с января 2021 года, то с меня не должны удерживать деньги уже с января или только с сентября, когда будут производиться выплаты?» - спрашивает читательница Людмила. Иными словами, снятие с зарплаты 2 процентов должно прекращаться с момента подачи заявления или с момента выплаты денег? - спросили мы у сотрудников Министерства финансов.

«Выплата во вторую ступень, - ответили нам, - заканчивается в том же месяце, когда человек получает деньги от второй ступени. Другими словами, если человек напишет заявление о выходе из второго уровня в период с января по март, то его выплата по второй ступени будет приостановлена с сентября того же года. Если человек напишет заявку в следующем периоде, то есть с апреля по июль, выплата во второй уровень прекратится с января 2022 года».



Прекращение внесения взносов

Соответствующее требованиям заявление должно быть подано держателю регистра не позднее:

31 марта – чтобы прекратить внесение взносов с 1-го сентября;

31 июля – чтобы прекратить внесение взносов с 1-го января;

30 ноября – чтобы прекратить внесение взносов с 1-го мая.

Сийри Суутре обращает внимание на то, что период от подачи заявления до выплаты денег называется буферным и дается для переосмысления. Поскольку принятие решения о снятии денег является для человека очень важным, то до конца июля или ноября заявление о выходе из второй ступени может быть отозвано. «Определенно стоит потратить время на принятие решения, изучить дополнительную информацию на сайте Пенсионного центра и воспользоваться пенсионным калькулятором на pension.sotsiaalkindlustusamet.ee, чтобы понять, как разные решения влияют на размер пенсии», - советует Сийри Суутре.

Надо ли уведомлять бухгалтера?

Кроме того, люди интересуются, нужно ли ставить в известность о выходе из 2 ступени бухгалтера своего предприятия? Или это сделает инстанция, принявшая заявление? По этому поводу госпожа Суутре говорит следующее:

- Отныне бухгалтеры должны будут проверять три раза в год, вышли ли сотрудники компании из второй ступени, приостановили ли выплаты или присоединились к ним, и, соответственно, также будут приостанавливать или начинать отчисления во вторую ступень из заработной платы человека.

Напомним, что возможность выхода из второй пенсионной ступени в стране появилась благодаря вступлению в силу с начала года пенсионной реформы, которая перевела вторую ступень на добровольную основу. Это дает возможность снять накопленные во второй ступени средства, заплатив подоходный налог: 20%, если до выхода на пенсию по старости осталось более пяти лет, 10%, если пенсионный возраст второй ступени уже наступил (он рассчитывается следующим образом: обычный возраст выхода на государственную пенсию минус пять лет).

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА