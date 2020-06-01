Министерские портфели распределят в пятницу, правительство может вступить в должность 26 января

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Министры нового правительства должны быть объявлены в выходные, портфели распределят между Партией реформ и Центристской партией в пятницу. Новое правительство надеется вступить в должность во вторник.

Переговоры о создании коалиции продолжаются.

"Сегодня мы дорабатываем то, что уже согласовали, и переходим к тем местам, по которым у нас пока нет договоренности в разных сферах", - сказала ERR утром в пятницу глава Партии реформ Кая Каллас.

Также в пятницу планируют распределить министерские портфели. "Такой план есть, но посмотрим, сможем ли мы договориться", - сказала Каллас.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сказал ERR, что в пятницу состоится распределение министерских кресел, к именам могут перейти в субботу.

По словам Каллас, имена новых министров могут быть утверждены только в воскресенье. "Прежде всего, мы договоримся о том, кто какую должность получит, тогда надо посмотреть, кто подходит на должность, потом поговорить с этими людьми и на всякий случай еще проверить данные", - сказала Каллас.

К воскресенью планируют созвать собрания уполномоченных партий, чтобы они одобрили коалиционный договор и распределение министерских кресел.

Согласно текущему плану, новое правительство вступит в должность во вторник.

По данным ERR, произойдут некоторые изменения в министерских должностях и в министерствах. Например, вероятно, будет упразднена должность министра народонаселения, должность министра внешней торговли будет передана Министерству иностранных дел, а в Министерстве социальных дел создадут еще одну министерскую должность.

По словам участников переговоров, эти шаги еще обсуждаются. "Сегодня мы это обсудим. Прежде всего мы должны обсудить это с партнером по переговорам", - отметила Каллас.

Представитель центристов Майлис Репс отметила, что поскольку по вопросам налогообложения и гражданства у участников переговоров были разные мнения, договорились не проводить изменений в этих сферах.

ERR поинтересовался у председателя Центристской партии Юри Ратаса, как он оценивает коалиционные переговоры "Переговоры закончатся, когда все будет согласовано. Ясно, что партийные делегации работают ежедневно, все важные темы, которые должны быть рассмотрены на коалиционных переговорах, рассмотрены. В лучшем случае эти переговоры могу закончиться в конце этой недели, а в начале следующей новое правительство сможет вступить в должность", - сказал Ратас.

ERR

Фото: Siim Lõvi /ERR