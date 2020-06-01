Часть ограничений в Ида-Вирумаа снимается

РеспубликаЧасть ограничений в Ида-Вирумаа снимается
Дата публикации: Сегодня, 11:16 Просмотрено: 17
Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками,также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита.Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января.
Образование
С 25 января разрешено контактное обучение на всех ступенях формального
образования. При организации учебной работы необходимо соблюдать меры
предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Обзор мер
предосторожности и другие вопросы, связанные со сферой образования,
доступны по адресу: hm.ee/koroona.
До 25 января в контактном обучении могут участвовать классы с первого по
четвертый, а также девятые и двенадцатые. В помещениях в этот период
действует обязанность носить маски. Маски не должны носить дети моложе 12
лет и люди, которым это противопоказано по состоянию здоровья или в силу
характера деятельности, а также иных весомых причин.
Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения
квалификации, занятия спортом и тренировки
С понедельника, 18 января, в помещениях разрешены индивидуальные занятия
вместе с наставником – спорт, тренировки, молодежная работа, деятельность и
образование по интересам, повышение квалификации. Необходимо, чтобы
заполняемость помещения при этом не превышала 25%. Также нужно соблюдать
другие меры, препятствующие распространению вируса, например, носить маску,
выполнять правила дезинфекции и так далее.
Вне помещений молодежная работа, деятельность и образование по интересам,
повышение квалификации, тренировки и спорт по-прежнему разрешены.
Количество участников в группе может быть до 11, включая тренера или
наставника. Группы не должны контактировать между собой.
Ограничения не применяются к деятельности в рамках государственной учебной
программы, спортивной деятельности, проходящей в рамках соревновательной
системы спортивных союзов, в том числе занятиям членов и кандидатов во
взрослые и молодежные сборные Эстонии, а также игроков команд высшей лиги.
Кроме того, от ограничений освобождены деятельность, связанная с обороной и
внутренней безопасностью, и занятия для людей с особыми потребностями, в
том числе оказание услуг социальной и трудовой реабилитации.
Культура
В музеях и выставочных залах разрешено передвигаться с учетом правила 2+2,
помещения должны быть заполнены не более, чем наполовину. В помещениях
нужно носить маску. Вне помещений размер группы не должен превышать 11
человек вместе с руководителем. Нельзя контактировать с другими группами.
Театральные представления, концерты и киносеансы запрещены.
Заведения общепита
С 18 января смягчается запрет на пребывание в залах обслуживания заведений
общепита. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть
открыты для обслуживания клиентов на месте в промежутке с 6.00 до 19.00.
Помещение должно быть заполнено максимум на 25 процентов, клиенты должны
быть рассредоточены по залу, передвигаясь по помещению, необходимо
учитывать правило 2+2, которое не распространяется на семьи. В отношении
продажи еды навынос временных ограничений не установлено.
До 1 января действующие ограничения будут сохранены
В Харьюмаа и Ида-Вирумаа запрещено пребывание в помещениях развлекательных
заведений. Вне помещений необходимо обеспечить, чтобы количество клиентов в
группе не превышало 11 (вместе с руководителем), а группы не контактировали
между собой.
Для посетителей должны оставаться закрытыми бани, СПА, водные центры и
бассейны. Исключение может быть сделано для индивидуальных занятий.
В помещениях запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе
конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне
помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут участвовать группы
размером до 10 человек, не пересекаясь с другими группами. Публичное
мероприятия на свежем воздухе должно быть завершено в 22 часа. Организатор
мероприятия или собрания должен обеспечить наличие средств дезинфекции и
соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями
Департамента здоровья.
Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни
мероприятия не разрешены. Исключение составляют спортивные соревнования, в
которых участвуют команды высшей лиги соревновательной системы спортивных
союзов, профессиональные спортсмены и члены и кандидаты во взрослые и
молодежные сборные Эстонии. На соревнованиях не должно быть зрителей. При
проведении соревнований нужно также учитывать правило 2+2, в помещении
нужно носить маску, а заполняемость помещения не должна превышать 50%. В
соревнованиях на крытых площадках не должно принимать участие более 250, а
в соревнованиях на свежем воздухе – более 500 человек.
Во время богослужений и публичных религиозных обрядов продолжает
действовать требование заполнять помещения не более, чем наполовину. Нужно
носить маску и передвигаться, соблюдая правило 2+2, которое не применяется
к семьям.
Во всех публичных помещениях необходимо носить маску, использовать средства
дезинфекции и придерживаться других правил, предотвращающих распространение
вируса. Обязанность носить маску не распространяется на детей моложе 12 лет
и на случаи, когда ношение маски противопоказано по состоянию здоровья или
в силу других весомых причин.
BNS