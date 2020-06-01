Часть ограничений в Ида-Вирумаа снимается

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Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками,также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита.Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января.

Образование

С 25 января разрешено контактное обучение на всех ступенях формального

образования. При организации учебной работы необходимо соблюдать меры

предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Обзор мер

предосторожности и другие вопросы, связанные со сферой образования,

доступны по адресу: hm.ee/koroona.

До 25 января в контактном обучении могут участвовать классы с первого по

четвертый, а также девятые и двенадцатые. В помещениях в этот период

действует обязанность носить маски. Маски не должны носить дети моложе 12

лет и люди, которым это противопоказано по состоянию здоровья или в силу

характера деятельности, а также иных весомых причин.

Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения

квалификации, занятия спортом и тренировки

С понедельника, 18 января, в помещениях разрешены индивидуальные занятия

вместе с наставником – спорт, тренировки, молодежная работа, деятельность и

образование по интересам, повышение квалификации. Необходимо, чтобы

заполняемость помещения при этом не превышала 25%. Также нужно соблюдать

другие меры, препятствующие распространению вируса, например, носить маску,

выполнять правила дезинфекции и так далее.

Вне помещений молодежная работа, деятельность и образование по интересам,

повышение квалификации, тренировки и спорт по-прежнему разрешены.

Количество участников в группе может быть до 11, включая тренера или

наставника. Группы не должны контактировать между собой.

Ограничения не применяются к деятельности в рамках государственной учебной

программы, спортивной деятельности, проходящей в рамках соревновательной

системы спортивных союзов, в том числе занятиям членов и кандидатов во

взрослые и молодежные сборные Эстонии, а также игроков команд высшей лиги.

Кроме того, от ограничений освобождены деятельность, связанная с обороной и

внутренней безопасностью, и занятия для людей с особыми потребностями, в

том числе оказание услуг социальной и трудовой реабилитации.

Культура

В музеях и выставочных залах разрешено передвигаться с учетом правила 2+2,

помещения должны быть заполнены не более, чем наполовину. В помещениях

нужно носить маску. Вне помещений размер группы не должен превышать 11

человек вместе с руководителем. Нельзя контактировать с другими группами.

Театральные представления, концерты и киносеансы запрещены.

Заведения общепита

С 18 января смягчается запрет на пребывание в залах обслуживания заведений

общепита. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть

открыты для обслуживания клиентов на месте в промежутке с 6.00 до 19.00.

Помещение должно быть заполнено максимум на 25 процентов, клиенты должны

быть рассредоточены по залу, передвигаясь по помещению, необходимо

учитывать правило 2+2, которое не распространяется на семьи. В отношении

продажи еды навынос временных ограничений не установлено.

До 1 января действующие ограничения будут сохранены

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа запрещено пребывание в помещениях развлекательных

заведений. Вне помещений необходимо обеспечить, чтобы количество клиентов в

группе не превышало 11 (вместе с руководителем), а группы не контактировали

между собой.

Для посетителей должны оставаться закрытыми бани, СПА, водные центры и

бассейны. Исключение может быть сделано для индивидуальных занятий.

В помещениях запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе

конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне

помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут участвовать группы

размером до 10 человек, не пересекаясь с другими группами. Публичное

мероприятия на свежем воздухе должно быть завершено в 22 часа. Организатор

мероприятия или собрания должен обеспечить наличие средств дезинфекции и

соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями

Департамента здоровья.

Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни

мероприятия не разрешены. Исключение составляют спортивные соревнования, в

которых участвуют команды высшей лиги соревновательной системы спортивных

союзов, профессиональные спортсмены и члены и кандидаты во взрослые и

молодежные сборные Эстонии. На соревнованиях не должно быть зрителей. При

проведении соревнований нужно также учитывать правило 2+2, в помещении

нужно носить маску, а заполняемость помещения не должна превышать 50%. В

соревнованиях на крытых площадках не должно принимать участие более 250, а

в соревнованиях на свежем воздухе – более 500 человек.

Во время богослужений и публичных религиозных обрядов продолжает

действовать требование заполнять помещения не более, чем наполовину. Нужно

носить маску и передвигаться, соблюдая правило 2+2, которое не применяется

к семьям.

Во всех публичных помещениях необходимо носить маску, использовать средства

дезинфекции и придерживаться других правил, предотвращающих распространение

вируса. Обязанность носить маску не распространяется на детей моложе 12 лет

и на случаи, когда ношение маски противопоказано по состоянию здоровья или

в силу других весомых причин.



BNS