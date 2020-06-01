«Страх – движущая сила травли»: нарвский психолог прокомментировала истории наших читателей">

Дата публикации: Вчера, 11:18 Просмотрено: 366

Что считать травлей, а что – неизбежными конфликтами между детьми, в ходе которых они учатся общаться друг с другом? Как вовремя заметить травлю и прийти ребенку на помощь? Какие способы профилактики буллинга можно назвать эффективными? Об этом беседуем с нарвским психологом Натальей Скворцовой.

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Наталья Скворцова: «Не только дети страдают от буллинга, многие взрослые пациенты уверены, что все их психологические проблемы начались с незабытой школьной травли».

С чего начинается травля

И.Т. Наталья, как можно простыми словами описать, что такое буллинг или травля? Зачастую люди подразумевают под травлей самые разные вещи. Например, одна из наших читательниц рассказала следующую историю: ее дочь-подросток отказывается ходить на физкультуру, потому что одноклассницы смеются над ней в раздевалке: «Какие у тебя толстые ноги!». Мама уговаривала дочку не обращать внимания на чужую невоспитанность, убеждала, что стыдно должно быть не девочке, а тем, кто пытается ее обидеть. Но дочь продолжает реагировать болезненно, практически перестала общаться со сверстниками в школе, старается пореже выходить из дома в свободное время. «Что же делать? Не в школу же идти жаловаться?» – размышляет мама. Как провести грань между обидными замечаниями, вызванными недостатком воспитания, и травлей? То есть когда пора бить тревогу, идти в школу, требовать наказать виновных?

Н.С. Травля – это то, что многократно причиняет боль, травлей, как правило, занимается группа, а не один человек, то есть, в отличие от конфликта, силы тут неравны. Обязательно есть и свидетели, которые молча наблюдают, не вмешиваются, и тем самым молча поддерживают обидчика. Цель травли – почувствовать свою значительность, свою власть, заставив жертву обижаться, плакать, бояться и так далее. Считается, что больше всего рискуют стать жертвой дети с повышенной эмоциональной реакцией.

Часто пациенты, рассказывая о том, как в детстве пережили травлю (далеко не всем удается оставить детские обиды в прошлом), очень жалеют, что не смогли, услышав обидные слова, сделать вид, что им все равно. И даже винят себя за это, считая, что это именно они виноваты в том, что стали объектами травли. Но это, конечно, не так.

С другой стороны, всякая травля с чего-то начинается, и она может начаться и с такого конфликта: ребенку сказали «у тебя толстые ноги» или «у тебя прыщи», он расстроился – и обидчик ощутил чувство превосходства, ему это может понравиться. А еще при этом были свидетели – те, кто не заступились, промолчали, не сказали, что это некрасиво. То, что начинается как невоспитанность, может со временем перерасти в травлю. Школа ведь занимается и воспитанием тоже, поэтому такие конфликты не стоит оставлять без внимания.

Молчание ягнят

И.Т. Многие антибуллинговые инструкции для родителей и учителей начинаются со слов: «если ребенок к вам обратился и рассказал о травле, то сделайте то-то». Но дети в такой ситуации далеко не всегда обращаются к взрослым. Зачастую родители чувствуют: что-то идет не так, ребенок изменился, ходит грустный, расстроенный. Но при этом в ответ на все расспросы о школе, о том, как идут дела, упорно твердит, что все в порядке. Еще одна наша читательница рассказала, что ее дочь отмалчивалась таким образом несколько месяцев, пока однажды не пришла домой в слезах.

«После долгих уговоров она согласилась рассказать, что случилось, но взяла с меня слово, что я ни в коем случае не передам ее рассказ классной руководительнице. Дочка рассказала, что одну из ее одноклассниц, назовем ее Яной, уже целый год травит группа мальчиков. Вначале мальчик, который организовал эту группу, сидел с Яной за одной партой и даже провожал ее домой, а потом неожиданно рассорился с ней и организовал травлю: ребята после уроков и на переменах ходили за ней следом, толкали ее в спину и обзывались, в том числе и нецензурно, а также выкладывали в интернет ее фотки с разными обидными комментариями. Яна долгое время делала вид, что ее это не трогает, хотя одноклассницы видели, как она украдкой плачет. Потом Яна сказала моей дочке и некоторым другим девочкам, что она больше не может всего этого выдержать и хотела бы умереть.

Вот тогда-то дочка и рассказала мне все и спросила, что делать. Так как в школу я обещала не ходить, мы вместе стали искать информацию в интернете. Нашли инструкцию, где было сказано, как легче всего прекратить травлю: надо заступиться за девочку всем вместе. Дочка поговорила со своими одноклассницами, которые не участвовали в травле, и они все вместе договорились объявить этим мальчикам, что те ведут себя некрасиво.

Потом, так как это не помогло, рассказали обо всем классной руководительнице. Та поговорила с каждым мальчиком отдельно, и после этого травля Яны прекратилась.

Дочь призналась, что все время, пока продолжалась травля, она чувствовала страх не только за Яну, но и за себя. «Я боялась, а вдруг они и меня начнут так же травить», – призналась она». Мама не понимает, почему, несмотря на то, что отношения в семье доверительные, ее дочь так долго боялась говорить правду, не понимает, почему ничего не рассказывала взрослым и сама Яна.

Н.С. Страх – это движущая сила травли, и именно страх мешает признаться. Зачастую жертвы – дети с пониженной самооценкой, и они уверены, что сами виноваты в травле, потому что не так выглядят или не так ведут себя. Они не только не хотят никому рассказывать о травле, но наоборот, сами прилагают все усилия, чтобы скрыть этот факт. Потому что уверены: если все узнают о травле, им станет только хуже, их будут травить еще больше, им скажут, что они сами во всем виноваты: потому что не смогли похудеть, слишком плохо или слишком хорошо учились и так далее. Между прочим, эти негативные ожидания иногда оправдываются, и если так хоть раз случилось, жертва может окончательно замкнуться.

Тот же страх испытывают и свидетели травли, что видно из этой истории. Поэтому, да, вызвать ребенка на откровенный разговор может быть очень непросто и совет тут один: ни в коем случае не отступать.

Побольше общаться, пробовать снова и снова, задавать вопросы не в лоб, а исподволь. И обязательно создать дома атмосферу защищенности, так что мама из второй истории, которая дала и выполнила свое обещание, поступила правильно. Ребенок должен чувствовать: взрослые ему обязательно помогут, станут искать и найдут решение.

«Чучело, прости нас!»

– Существует немало хороших фильмов и книг на тему травли, которые, наверное, могли бы оказать профилактическое эмоциональное воздействие на школьников. Может быть, стоило бы их включить в обязательную школьную программу?

– Да, нужен специальный грамотно составленный школьный курс, в рамках которого детям рассказывали бы о буллинге, его причинах и последствиях. Дети должны понимать, что травля или даже насмешки – это вовсе не безобидно. Что это может навсегда искалечить психику жертвы, а также свидетелей и даже самого обидчика. В этот курс можно было бы включить и просмотр таких фильмов, как «Чучело».

Или чтение и обсуждение «Повелителя мух» Уильяма Голдинга – книги, в которой описаны истоки этого явления, которое может быть не только в детской, но и во взрослой среде. Нужно очень четко понимать и осознавать, что любое общество может быстро скатиться к травле. Когда мы это будем понимать, тогда мы и сможем ее одолеть. Голдинг об этом писал: «Факты жизни приводят меня к убеждению, что человечество поражено болезнью... Я ищу эту болезнь и нахожу ее в самом доступном для меня месте – в себе самом. Я узнаю в этом часть нашей общей человеческой натуры, которую мы должны понять, иначе её невозможно будет держать под контролем». Эта мысль и сегодня актуальна, несмотря на то, что уже почти 70 лет прошло.

– Сейчас в Эстонии есть целый ряд организаций, которые работают в сотрудничестве с Министерством образования и предлагают школам антибуллинговые программы. На ваш взгляд, насколько важно, чтобы все школы присоединились к этим программам?

– Очень важно о травле говорить вслух, потому что втихомолку эту проблему точно не решить, сама собой она не исчезнет.

И для этого подобные программы, конечно, нужны – это хороший первый шаг.





Наша справка В Эстонии активно занимаются профилактикой и предотвращением буллинга в образовательных учреждениях. В 2017 году под руководством Министерства образования и науки Эстонии была создана концепция «Образовательный путь без травли!». Данную цель поставили перед собой НКО Союз защиты детей в рамках программы «Освободимся от травли!», ЦУ «Школа без травли» с программой «Школа без травли» (KiVa), НКО Союз ученических представительств с программой «Толерантная школа», Институт развития здоровья в рамках поведенческой игры VEPA, НКО Молодежное объединение TORE в рамках программы обучения и поддержки опорных учеников и руководителей, Фонд «Archimedes» с программой «Заботливый класс», НКО «Минуты тишины».





Ирина Токарева







































