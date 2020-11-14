Видеообращение руководства Эстонии: приложим усилия, чтобы не закрывать страну на замок

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Президент Керсти Кальюлайд, председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас выступили в пятницу, 13 ноября, с совместным видеообращением, в котором призвали всех приложить усилия, чтобы страну не пришлось закрывать, чтобы сохранились рабочие места, школы остались открытыми, и мы могли жить по возможности обычной жизнью.

Все трое подчеркнули в видеообращении, что вирус сегодня в Эстонии распространился широко, как и во всех других странах вокруг нас. "Как и весной, мы должны сегодня и завтра приложить совместные усилия. Иначе взять вирус под контроль не получится. У каждого из нас своя история, но цель у нас общая – взять вирус под контроль!" - говорят авторы обращения.

"Постараемся в этот раз сделать так, чтобы запретов и приказов было как можно меньше. Чтобы страну не пришлось закрывать на замок. Чтобы школы оставались открытыми, рабочие места сохранились, а важная часть нашей жизни функционировала по-прежнему. Для этого нам необходимо приложить совместные усилия. Всем нам, и тебе тоже!" - отмечают президент, спикер парламента и премьер-министр.

Для борьбы с вирусом и ответственного поведения в обращении рекомендуется при любой возможности мыть и дезинфицировать руки, в публичных местах носить маску, в случае болезни оставаться дома, отказаться от праздников и установить в телефоне приложение HOIA.

ERR