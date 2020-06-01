Март Хельме уходит в отставку. "Никто не заткнет мне рот!"

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Март Хельме (EKRE) объявил о своей отставке с поста главы Министерства внутренних дел. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на пресс-конференции в стенах Рийгикогу.

В минувшие выходные Март Хельме и его сын, министр финансов Мартин Хельме позволили себе усомниться в честности состоявшихся в США президентских выборов, что породило очередной политический скандал.

«Конечно, дождемся [окончательных результатов], и тогда мы увидим, что там выяснят. Но сейчас был целый ряд новостей о том, что случаи мошенничества на выборах уже были подтверждены. В штате Мичиган, если я правильно помню, судебные дела рассматриваются в 47 округах и как минимум в одном округе уже подтверждено, что подделки имели место. Даже если один случай [мошенничества на выборах] окажется правдой, то речь идет об очень серьезной ситуации, - сказал политик на пресс-конференции. - Я понимаю, что у вас такое представление, что в США может быть хоть фашистский режим, нас это не волнует. Главное, чтобы мы могли быть верны своему большому союзнику. Но эти дела так не делаются. В одном государстве разрешено нарушение Конституции, разрешены вещи, которые в другом государстве не разрешены. В случае Венесуэлы - не разрешено, в случае Белоруссии - не разрешено, в случае России - не разрешено, а в случае некоего другого государства - разрешено. Не может быть двойных стандартов, особенно в государстве, которое считает себя самым активным защитником демократического мира».

Причину своей отставки Хельме прокомментировал так: «Глядя на эту клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил вчера вечером (8 ноября) подать в отставку. С меня хватит. Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили американские СМИ, свободные американские СМИ», - сказал Хельме. - Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», - добавил политик.

Март Хельме теперь вернется в Рийгикогу, где депутатское кресло ему освободит Урмас Эспенберг.

По материалам СМИ