Появилась еще одна возможность пройти тест на коронавирус

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В выходные дни пациентов с медицинскими показаниями будут направлять на тест на коронавирус дежурные центры семейных врачей

Начиная с этих выходных специалисты телефона семейных врачей 1220 с 8:00 до 18:00 будут направлять людей для выяснения необходимости тестирования на COVID-19 в дежурные центры семейных врачей. В это же время будут открыты мобильные пункты сбора проб. Семейный врач направит пациента на тест, если у того есть на это медицинские показания.

«Министерство социальных дел совместно с обществом семейных врачей Эстонии, департаментом здоровья и больничной кассой запускают систему дежурных центров семейных врачей. Мы должны быть готовыми к ситуации, когда часть центров семейных врачей могут сами нуждаться в помощи из-за заболевания работников, а также к тому, что пациенты могут временно потерять контакт со своим семейным врачом в то время, как спрос на услуги первой помощи только растет. Дежурные врачи готовы консультировать людей как в выходные, так и в праздники и при необходимости направлять на тестирование на COVID-19», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам главы общества семейных врачей Эстонии, доктора Ле Валликиви, постепенный запуск дежурных центров семейных врачей позволит людям по всей Эстонии получать помощь семейных врачей, и система скорой помощи и больниц останется только для серьезных случаев. «При необходимости телефоны и электронные письма будут направлены из центра семейных врачей в дежурный центр и будет создана возможность для приема пациентов с острой необходимостью. И в дежурных центрах предпочтителен удаленный контакт, на место пациента вызывают только в том случае, если этого требует состояние его здоровья и прием должен быть назначен заранее», – пояснила доктор Ле Валликиви.

Помощь людям с острым заболеванием считается неотложной помощью. Больничная касса финансирует неотложную помощь людей без медицинского страхования. Те люди, у которых есть медицинское страхование, но нет семейного врача, могут обратиться в ближайший центр семейных врачей. Обращаться в центр необходимо по телефону. Пациента вызывают на прием только в том случае, если это требует его состояние здоровья.

Анна Тислер

Советник по связям с общественностью

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