Зажгите на подоконнике свечу в память о депортированных

Дата публикации: Вчера, 15:22 Просмотрено: 82

Сегодня, в среду, 25 марта, исполняется 71 год со времен мартовской депортации, когда советские власти депортировали в Сибирь более 20000 эстоноземельцев. Среди депортированных было много детей и стариков.

«Мне очень жаль, что мы сегодня не сможем вместе почтить память жертв мартовской депортации у мемориала жертвам коммунизма. Но я уверен, что мысленно все мы сегодня там, - сказал министр юстиции Райво Аэг. - Давайте поддерживать и заботиться друг о друге и в это сложное время. Это лучшее, что мы можем сделать в память о депортированных и всех остальных жертвах коммунизма. Призываю всех вас сегодня зажечь дома свечи в память о депортированных!».

Пользователей социальных сетей просят выложить фотографии горящих свечей с хэштегом #Mäletame («помним»). Хэштег позволит символически объединить людей, тем самым заменив отмененные из-за чрезвычайного положения мероприятия.

Из соображений защиты здоровья отменены и другие традиционные мероприятия. В этот раз не будут зажигать свечи на площадях в Таллинне, Пярну, Тарту и Нарве.

Музей оккупаций и свободы Vabamu призывает всех задуматься о своей семейной истории и поделиться историями предметов, связанных с депортацией или Сибирью, чтобы вместе создать виртуальную выставку "Ajalugu asjades“ («История в предметах»).





BNS