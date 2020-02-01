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В феврале родилось 19 пар двойняшек, в том числе шесть пар мальчиков, восемь пар девочек и пять смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 317 рождений, в Харьюмаа - 143, на Хийумаа - 3, в Ида-Вирумаа - 54, Йыгевамаа - 10, Ярвамаа- 21, Ляэнемаа - 9, Ляэне-Вирумаа - 50, Пылвамаа - 21, Пярнумаа - 51, Рапламаа - 23, на Сааремаа - 24, в Тартумаа - 159, Валгамаа - 19, Вильяндимаа - 30 и в Вырумаа - 21.

С 19 марта электронный регистр народонаселения предлагает новую услугу, позволяющую регистрировать рождение ребёнка, не выходя из дома. В первый же день новым способом было зарегистрировано целых 96 рождений! Мы имеем дело с дистанционной услугой, введённой раньше запланированного срока в связи со вспышкой коронавируса. Приятно, что молодые родители уже приняли нововведение и пользуются открывшейся возможностью,> - сказала министр народонаселения Рийна Солман.

В феврале девочек чаще всего называли следующими именами: София (9), Элизабет, Лаура, Марта, Миа (6), Амелия, Анна, Эва, Саара и Саския (5). Самыми популярными именами мальчиков были Сандер (7), Якоб, Керон (6), Дамир, Хенри, Хуго, Каспар и Робин (5).

В прошлом месяце было заключено 548 браков, из этого числа 64 оформили нотариусы, и 24 - священники. Состоялось также 193 развода, их них 42 оформили нотариусы. В феврале зарегистрировано 1265 смертей.

Министр народонаселения Рийна Солман обосновала большой рост числа регистраций брака красивыми датами февраля. <Я желаю всем сочетавшимся браком парам любви и согласия. Верю в то, что невзирая на дату, это в любом случае важный шаг, когда люди официально связывают воедино свои жизни. По сравнению с февралём прошлого года эффектная дата удвоила число вступивших в брак. И этому можно только радоваться. Тем более что вступившие в брак в феврале ещё могли устроить свадьбу на широкую ногу. Сейчас, в условиях чрезвычайного положения, такой возможности нет,> - сказала Солман.

Имя и (или) фамилию поменяло на новую 118 человек: 36 взяло себе новое имя, 71 - новую фамилию, а 11 человек - и имя, и фамилию. Среди них - 83 женщины и 35 мужчин.

В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 989 рождений, 1279 смертей, 299 браков, 190 разводов, а 155 человек поменяло имя.

Отдел народонаселения Министерства внутренних дел ведёт учёт актов гражданского состояния. Уровень рождаемости - это результат долгосрочного процесса, на который не влияют месячные колебания. Связанные со статистикой народонаселения и с изменением демографической ситуации вопросы разъясняет и комментирует департамент статистики.

Министр народонаселения отвечает за формирование политики в сфере народонаселения и семьи, за координацию связанных с населением действий, за развитие гражданского общества, а также ведает вопросами религии. Цель этой должности - обеспечить стабильность и развитие народонаселения. Рийна Солман является министром народонаселения с 29 апреля 2019 года.





Министерство внутренних дел ЭР