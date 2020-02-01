План государства по переносу прохождения техосмотра может сделать движение опасным

Дата публикации: Вчера, 16:20 Просмотрено: 95

Фотографии Toyota & Amserv

Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Grupp Ахти Аасала глубоко обеспокоен планируемым, но не продуманным намерением государства по отсрочке прохождения обязательного технического контроля автомобиля по причине чрезвычайного положения.

«Каждый месяц в Эстонии тысячи автомобилей проход техосмотр, поэтому эту процедуру необходимо продолжать и во время чрезвычайного положения, потому что только так мы сможем гарантировать то, что по нашим дорогам будут ездить только те автомобили, которые технически в порядке. Только сейчас ежемесячно отправляют на повторный осмотр 16% автомобилей — то есть немалая часть пребывающих на контроль машин имеет какие-то серьезные недостатки», - подчеркивает Аасала.

Как отмечает Аасала, автоматическое продление техосмотра выведет на наши дороги те автомобили, у которых не работают тормоза или освещение, или же у которых не в порядке ходовая, или изношены шины. Нередко сегодня на пунктах техосмотра вскрываются проблемы с соответствием экологических норм. «Автомобили с такими недочетами представляют опасность как для своих пользователей, так и для остальных участников дорожного движения, а также и для нашей окружающей среды», - говорит Аасала.

«В нынешней ситуации государство должно гарантировать своим гражданам безопасность и не снижать риск по распространению короновируса за счет жертв дорожного движения. Безусловно, на пунктах техосмотра необходимо применять меры для снижение физического контакта, чтобы исключить распространение вируса. Но этого нельзя добиваться ценой человеческих жизней, которые погибнут на дорогах», - поясняет Аасала.

«Пункты техосмотра выполняют свою работу также, как врачи и аптекари, или же другие специальности, которые отвечают за здоровье людей. Обеспечение безопасности жителей нашей страны важно и в этом немалую роль играет уверенность, что в дорожном движении участвуют автомобили со своевременно прошедшим техосмотром и отвечающие всем требованиям, которые не опасны для жизни», - добавил он и отметил, что и пунктах техосмотра Amserv Auto контакты с клиентами сведены к минимуму и используются средства индивидуальной защиты, а также дезинфекторы.

«И сейчас, во время чрезвычайного положения, мы ожидаем автовладельцев на прохождение техосмотра и не в коем случае не советуем ездить на машине, у которой закончился действующий техосмотр. Для обеспечение безопасности автомобилей используются методы, которые защищают как автовладельца, так и нас, как исполнителей этих работ. На сегодня очереди немного меньше ожидаемых и мы готовы провести это обслуживание, чтобы исключить ситуации, когда на наших дорогах и улицах могут ездить опасные для движения автомобили», - говорит Аасала.

«Для нас безопасность движения всегда была важной, также, как и наше собственное здоровье, и здоровье наших клиентов. По этой части мы не идем на компромиссы. Надеемся, что государство понимает это и сделает возможным и во время чрезвычайного положения продолжать осуществление технического контроля эстонских автомобилей — во имя безопасности всех нас.»

Amserv Auto AS входит в союз предприятий, осуществляющих техосмотр (TÜL), а также в союз автопродавцов и авторемонтных предприятий (AMTEL). Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.



Amserv Grupp