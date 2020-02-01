Департамент здоровья выдал разрешение временно сократить состав бригад скорой помощи

Дата публикации: Вчера, 16:04 Просмотрено: 79

По словам советника Министерства социальных дел по вопросам развития здоровья Рагнара Вайкнеметс, цель данного решения сберечь силы истощенных работников центра тревоги и скорой помощи, нагрузка которых в основном в связи с тестированием на коронавирус в последнее время значительно выросла.

«Из-за тестирования на коронавирус количество звонков в центр тревоги и оказание помощи нуждающимся может занимать несколько больше времени», сказал Вайкнеметс. Он добавил, что возможность обслуживать в бригадах по два человека обеспечит работоспособность работников, если нагрузка должна будет еще больше вырасти, также убережет работников скорой помощи от возможного заражения.

«Бригады из двух человек способны оказывать помощь в таком же объеме и также качественно, как и бригады из трех человек», отметил Вайкнеметс. Он подчеркнул, что никто не останется без помощи, и этого не случится и в будущем. Вайкнеметс сказал, что в период вирусных заболеваний занятость скорой помощи каждый год увеличивается, так как количество обращений людей с симптомами заболевания возрастает.

Главный специалист Департамент здоровья по вопросам экстренной медицины Калев Пахла подчеркнул, что данная возможность не означает, что люди с легкими симптомами вируса должны вызывать скорую помощь или звонить в центр тревоги, чтобы получить совет. Для этих случаев круглосуточно открыта инфолиния семейных врачей, куда можно звонить по номеру 1220. «Серьезные симптомы, в случае которых нужно вызывать скорую помощь, это такие симптомы, с облегчением которых человек сам справиться не может», сказал Пахла. Он

добавил, что скорую помощь должен вызывать человек, у которого одновременно наблюдается высокая температура выше 38,5,

и сильное затруднение дыхания или нехватка воздуха. По общим вопросам, связанным с коронавирусом, можно круглосуточно звонить на бесплатный инфотелефон 1247.

При проявлении таких симптомов заболевания, как температура, кашель и насморк, нужно звонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220, где можно получить инструкции к дальнейшим действиям.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на

странице Департамента здоровья в Facebook.





Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства

https://www.valitsus.ee/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-estonii





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