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РеспубликаДепартамент здоровья выдал разрешение временно сократить состав бригад скорой помощи

Дата публикации: Вчера, 16:04 Просмотрено: 79

Департамент здоровья выдал разрешение временно сократить состав бригад скорой помощи

По словам советника Министерства социальных дел по вопросам развития здоровья Рагнара Вайкнеметс, цель данного решения сберечь силы истощенных работников центра тревоги и скорой помощи, нагрузка которых в основном в связи с тестированием на коронавирус в последнее время значительно выросла.

«Из-за тестирования на коронавирус количество звонков в центр тревоги и оказание помощи нуждающимся может занимать несколько больше времени», сказал Вайкнеметс. Он добавил, что возможность обслуживать в бригадах по два человека обеспечит работоспособность работников, если нагрузка должна будет еще больше вырасти, также убережет работников скорой помощи от возможного заражения.

«Бригады из двух человек способны оказывать помощь в таком же объеме и также качественно, как и бригады из трех человек», отметил Вайкнеметс. Он подчеркнул, что никто не останется без помощи, и этого не случится и в будущем. Вайкнеметс сказал, что в период вирусных заболеваний занятость скорой помощи каждый год увеличивается, так как количество обращений людей с симптомами заболевания возрастает.

Главный специалист Департамент здоровья по вопросам экстренной медицины Калев Пахла подчеркнул, что данная возможность не означает, что люди с легкими симптомами вируса должны вызывать скорую помощь или звонить в центр тревоги, чтобы получить совет. Для этих случаев круглосуточно открыта инфолиния семейных врачей, куда можно звонить по номеру 1220. «Серьезные симптомы, в случае которых нужно вызывать скорую помощь, это такие симптомы, с облегчением которых человек сам справиться не может», сказал Пахла. Он
добавил, что скорую помощь должен вызывать человек, у которого одновременно наблюдается высокая температура выше 38,5,
и сильное затруднение дыхания или нехватка воздуха. По общим вопросам, связанным с коронавирусом, можно круглосуточно звонить на бесплатный инфотелефон 1247.

При проявлении таких симптомов заболевания, как температура, кашель и насморк, нужно звонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220, где можно получить инструкции к дальнейшим действиям.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на
странице Департамента здоровья в Facebook.


Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства
https://www.valitsus.ee/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-estonii


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