Mapri Ehitus построит в Йыхви производственное здание предприятия Elvarem

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Mapri Ehitus построит в Йыхвиском бизнес-парке современное производственное здание для занимающейся промышленным оборудованием фирмы Elvarem. Нынешний год станет для Йыхвиского бизнес-парка годом быстрого роста, к имеющимся семи предприятиям добавится еще пять.

Занимавшееся до сих пор обслуживанием и ремонтом промышленного оборудования Elvarem будет в новом производственном здании заниматься резкой металла CNC. Как важное производственное предприятие Elvarem в качестве поддержки финансирования проекта получило 25% из программы развития Ида-Вирумаа. Дополнительно к существующим рабочим местам предприятие создаст еще 5.

Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus: «Mapri Ehitus строит в Йыхвиском бизнес-парке уже третий объект. Нам нравится строить в Ида-Вирумаа, клиенты здесь спокойные и все договоренности с партнерами выполняются. Мы всегда готовы строить для тех, кто хочет расширять местную промышленность».

Никита Сорока, член правления Elvarem сказал, что развитие предприятия в последние пять лет шло в гору. «В новом здании мы начнем работы CNC, все признаки свидетельствуют, что мы расширимся еще, в скором времени мы будем обеспечивать работой двенадцать человек вместо нынешних семи». В числе прочих Elvarem выполняет субподрядные работы для VKG и Konesko.

Теэт Куусмик, член правления ЦУ Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа сообщает, что в Йыхвиском бизнес-парке сегодня действует семь предприятий и строительство четырех объектов уже завершено, строительство завода Elvarem станет пятым строительным объектом в парке. «Если сегодня у нас здесь работают предприятия логистики и предприятия по обслуживанию бизнеса, то Elvarem станет первым производителем и появление производственного предприятия очень важно. Мы заключили предварительные договоры еще с пятью предприятиями, и по всей вероятности 2020 год станет годом с самым быстрым развитием»,- отметил Куусмик.

Mapri Ehitus OÜ является работающим в Эстонии и Латвии строительным предприятием, сферами деятельности которого являются генеральный строительный подряд и руководство проектами, сельскохозяйственное строительство и осуществление бетонных работ. Консолидированный объем строительных работ Mapri Ehitus за 2019 год составил около 86 миллионов евро, на предприятии работает 120 человек.



