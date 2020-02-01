Уже сегодня! С 26 февраля начинают возвращать переплаченный подоходный налог

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Со среды налогово-таможенный департамент (MTA) начинает возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто уже представил в электронном виде свои декларации по доходам, и тем, чья декларация не требует дополнительной проверки, сообщает BNS.

Фото: pexels.com

При этом скорость возврата не зависит от очередности предоставления деклараций, отметил департамент.

Возврат переплаченного подоходного налога лицам, представившим декларации о доходах на бумажных носителях, начнется с 19 марта.

По состоянию на вечер вторника было представлено 487 000 деклараций о доходах и 412 000 человек ожидают возврат в сумме 141 млн евро. На основании представленных к настоящему времени деклараций доплатить подоходный налог следует 25 000 лицам на общую сумму 11 млн евро.

Начиная с этого года, представляя декларацию о доходах, можно сразу же направить возвращаемые деньги на благотворительность. Этой возможностью воспользовались 2508 человек на общую сумму 68 420 евро.

MTA рекомендует в случае возникновения вопросов поискать информацию в первую очередь на домашней странице www.emta.ee, обратиться с электронным письмом по адресу eraklient@emta.ee или инфотелефону 880 0811. Очереди в Таллиннском бюро MTA по-прежнему занимают более часа времени. Таким образом, если имеется желание или необходимость придти в бюро, при возможности это следовало бы отложить на несколько недель.

Срок предоставления декларации о доходах — 30 апреля. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок его оплаты — 1 октября.



