Жить станет лучше и веселее! В апреле средняя пенсия по старости увеличится на 45 евро и составит 528 евро

Дата публикации: Сегодня, 10:10 Просмотрено: 197

Министерство социальных дел направило на круг согласования проект государственной индексации пенсий на 2020 год, новым индексом станет 1,080 - это означает, что с 1 апреля пенсии увеличатся в среднем на восемь процентов, и вместе с внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро, сообщает BNS.

Фото: pexels.com

«При индексации и внеочередном повышении пенсий средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро. Это необходимо для улучшения благосостояния пожилых людей и снижения риска бедности пенсионеров по старости. Я считаю правильным, что наряду с ростом заработной платы и пенсии растут более быстрыми темпами. Надеюсь, что правительство сможет продолжить повышение пенсий и в следующие годы », - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Средняя пенсия по старости при 44 годах стажа увеличится на 45 евро с нынешних 483 до 528 евро.

После индексации базовая часть пенсии согласно проекту составит 208,5 евро, а цена года - 7,104 евро. После индексации базовая часть пенсии будет увеличена на семь евро, что обусловит увеличение базовой части пенсии с 208,5 евро до 215,5 евро. Дополнительно увеличатся государственные пенсии за исключением народной. Пенсии, пересчитанные по индексу 2020 года, будут выплачиваться с апреля.

Эстонское государство проводит пересчет пенсий каждую весну, чтобы сохранить сбалансированность пенсий с изменениями зарплат и цен. Индивидуальная пенсия рассчитывается для каждого человека в зависимости от его предыдущего рабочего вклада. Нынешний порядок индексации пенсий вступил в силу 12 лет назад 1 января 2008 года, когда индексация в большей мере, чем прежде, увязывалась с поступлением социального налога.

После утверждения индекса департамент социального страхования проведет пересчет всех государственных пенсий. Новый размер пенсий пенсионеры смогут увидеть с 1 апреля на государственном портале eesti.ee. Дополнительную информацию можно также получить по инфотелефону департамента социального страхования 612 1360.

Наряду с пенсиями пересчитывается также и дневная ставка пособия по нетрудоспособности: с 1 апреля дневная ставка по нетрудоспособности составит 14,89 евро, а пособие по нетрудоспособности - 446,7 евро в месяц. В прошлом году пособие составляло 413 евро в месяц. Размер пособия по частичной нетрудоспособности составит 57 процентов действующей дневной ставки, в среднем 254,70 евро в месяц, а в случае нетрудоспособности 100 процентов действующей дневной ставки, то есть в среднем 446,70 евро в месяц.