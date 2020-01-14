Департамент внешней разведки ЭР: вероятность военного нападения России на Эстонию в текущем году мала, но риск есть

Дата публикации: Сегодня, 14:43 Просмотрено: 371

Департамент внешней разведки Эстонии отмечает в своем ежегоднике, что вероятность военного нападения на Эстонию в текущем году мала, хотя полностью нельзя исключить угрозу, вытекающую из неверного расчета российского руководства.

«Россия продолжает в приоритетном порядке перевооружать и усиливать свой военный контингент близ европейской границы. Почти все угрозы безопасности региона Балтийского моря исходят от действий России. Замаскированное влияние России, экономическое давление, внешнеполитическая агрессия, а также военная активность в стиле холодной войны и размещение оружия вдоль границ Балтийских стран дестабилизируют безопасность государств побережья Балтийского моря. Можно сказать, что единственной реальной угрозой суверенитету Эстонии является потенциальная военная операция России против стран Балтии », - отмечает департамент.

По данным департамента, в 2019 году Россия продолжала в последнее десятилетие усиливать свои вооруженные силы в направлении Европы и в течение десяти лет создала в западном военном округе три командования армейского уровня, пять новых штабов дивизий и пятнадцать новых маневренных полков (мотоциклетный, танковый или десантный полки).

«76-я десантно-штурмовая дивизия, расположенная в 28 км от эстонской границы, является первой дивизией в воздушно-десантной дивизией России, имеющей третий механизированный десантный полк. По сравнению с силами НАТО баланс сил по отношению к странам Балтии склоняется к России. Даже без учета дислоцированных в Калининградской области вооружений наступательные вооружения России - танки, истребители и ракетная артиллерия — имеют сильный перевес», - подтвердил департамент.

По данным агентства, российские вооруженные силы постоянно размещают баллистические ракеты малой дальности Iskander в 120 километрах от границы с Эстонией и в 45 километрах от границы с Литвой, что позволяет их боевому оружию поставить под угрозу территорию Балтийских стран с двух направлений - от Ленинградской и Калининградской областей, в то время как НАТО не имеет сопоставимых ракетных систем по всей Европе.

«На ежегодных крупных учениях российские вооруженные силы отрабатывают обширную войну с США и НАТО. Эта практика началась задолго до вступления стран Балтии в НАТО. 2019 год вновь показал, что учения российских вооруженных сил становятся более детальными и сложными. Одним из примеров стали учения «Океанский щит 2019», в ходе которых группы кораблей проигрывали действия в Датских проливах и Атлантическом океане, которые ранее отрабатывались лишь в теории.

Стратегические учения «Центр-2019» и «Щит союза -2019» были более масштабными, чем прежде, и привлекали и гражданские структуры. В этом году ожидаются крупные учения «Кавказ 2020», которые сосредоточатся на войне на Черном море, Украине и в кавказском регионе", - отметил департамент.

Департамент считает, что хотя в настоящий момент угроза военного нападения России на Эстонию в сейчас мала, поскольку Эстонии нет в военных планах России и страна не занимает ведущего места в российской внешней политике, и Россия хочет избежать прямого военного конфликта с НАТО, следует все-таки учитывать, что в последние годы российские вооруженные силы значительно развили так называемую превентивную Концепция военных действий.

«Как и во всех других регионах мира или в международных вопросах, так и для отношений со странами Балтии Россия формирует свои позиции посредством более общих отношений с Соединенными Штатами. Россия хотела бы любым способом уменьшить роль США в мире, одновременно увеличивая свою. Таким образом, Россия не рассматривает страны Балтии во внешней политике или с точки зрения военного планирования ничем иным, чем потенциальной ареной в войне между США и Россией. Таким образом, страны Балтии должны учитывать возможность того, что Россия может принять решение об упреждающем военном наступлении в Балтийском регионе, если будет опасаться эскалации конфликта с США. В свою очередь, это означает, что в худшем случае военное нападение может зависеть от решения российского руководства, основанного на искаженном представлении об опасности и на политическом просчете », - говорится в ежегоднике департамента внешней разведки.



