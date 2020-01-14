Всем бы так! Зарплата пярнуских водителей автобусной фирмы SEBE вырастет на 21 процент

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По словам председателя правления профсоюза работников транспорта Юллара Калласа, приятно отметить, что повышение заработной платы водителей автобусов будет применяться задним числом с начала этого года, сообщает rus.err.ee.



Фото: sebe.ee

Соглашение профсоюза и работодателей было достигнуто при посредничестве государственного примирителя.

Трудовой спор продолжался в общей сложности три с половиной месяца.

В декабре прошлого года профсоюзы и ассоциация транспортных предприятий договорились, что зарплаты водителей автобусов в 2020 году повысятся до 1050 евро, в 2021 - 1150 евро, в 2022 году до 1250 евро.

Соглашение работников и работодателей должно вступить в силу в апреле 2020 года.



